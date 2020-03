Baldur’s Gate 3 ha un budget e un team da tripla A, stando a Larian Studios

La scorsa settimana abbiamo avuto l’opportunità di scoprire più nel dettaglio quello che sarà Baldur’s Gate 3 grazie a una diretta presentata da Larian Studios durante il PAX East 2020. Il lavoro svolto finora dalla software house belga ha entusiasmato gli amanti dei giochi du ruolo, tanto che agli occhi di molti sembra il titolo sembra possedere dei connotati da tripla A. Proprio a questo proposito si è pronunciata Larian negli scorsi giorni, poco dopo aver mostrato al mondo intero la loro prossima opera.

Nella recente intervista rilasciata alla redazione di Eurogamer UK, David Walgrave di Larian Studios ha parlato dello sviluppo del gioco, affermando che dopo Divinity Original Sin 2 lo studio è “cresciuto esponenzialmente”. Stando a Walgrave, la produzione di Baldur’s Gate 3 può essere tranquillamente classificata come una produzione da tripla A. “Lo definirei un gioco tripla A. Baldur’s Gate 3 ha un budget e un team da tripla A”.

Walgrave ha anche spiegato che il budget di produzione del gioco è stato sostenuto anche con l’aiuto di Google, in cambio della realizzazione di alcuni contenuti esclusivi per la piattaforma di streaming Google Stadia. “Abbiamo ricevuto supporto da Google per la propria piattaforma Stadia. Abbiamo alcuni accordi e scadenze, ma si tratta principalmente di questioni tecniche”.

Vi ricordiamo che il rilascio di Baldur’s Gate 3 è atteso per la seconda metà del 2020 in accesso anticipato su PC e Google Stadia. Per quanto riguarda una possibile versione per console, Larian ha dichiarato che il gioco farebbe fatica a girare sulle piattaforme attuali, ma non hanno escluso che in futuro il proprio titolo possa raggiungere anche il mercato console. Cosa ne pensate del lavoro che sta portando avanti Larian Studios con il proprio Baldur’s Gate 3?