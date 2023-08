Baldur’s Gate 3 è un videogioco che fonda le sue radici in Dungeons & Dragons e per questo motivo le Classi che si possono trovare in gioco hanno bilanciamenti e caratteristiche tipiche proprio del popolare GDR da tavolo. In questa guida dedicata a Baldur’s Gate 3 proviamo a darvi una panoramica generale sulle Classi di gioco, così da sapere in anticipo che tipo di avatar state creando o con che tipo di personaggio state avendo a che fare.

Sapere punti di forza e di debolezza delle 12 Classi in gioco sono la chiave per il successo della maggior parte delle battaglie che affronterete in Baldur’s Gate 3. Per alcune di queste Classi abbiamo preparato anche delle build ad hoc, mentre continuiamo a scriverne altre. Per ulteriori informazioni fate affidamento alla nostra guida completa.

Barbaro

Il Barbaro di D&D e di Baldur’s Gate 3 è una macchina da guerra sviluppata sulla Forza e sulla Costituzione che distrugge tutto e tutti a suon di mazzate. I Barbari hanno la peculiarità di andare in Ira, uno status temporaneo che aumenta le loro resistenze e potenzia i loro danni, devastando qualunque cosa incontrino nel combattimento in mischia. Le razze migliori da abbinare a questa Classe sono sicuramente il Mezzorco, perché con l’abilità Attacchi Selvaggi migliora l’output di danni critici, e il Nano Dorato, perché possiede molte resistenze in più che possono far comodo. Le sottoclassi più utili sono sicuramente il Berserker che migliora l’Ira portandola a diventare Frenesia, e il Cuore Selvaggio che invece attraverso affinità bestiali riesce a particolareggiare in diverse direzioni le capacità iraconde della Classe.

Il Barbaro è un’ottima Classe per un neofita di Baldur’s Gate 3, poiché consente un approccio diretto alla risoluzione dei conflitti (reali e figurati) e richiede poco pensiero strategico: l’importante è menare le mani. Per quel che concerne i dialoghi, giocare un Barbaro come Classe in Baldur’s Gate 3 vuol dire prediligere la violenza a qualsiasi altra forma di espressione. Molte delle scelte del Barbaro coinvolgono infatti azioni scellerate a testa bassa, testardaggine, alcol, grugniti e minacce. Per un approfondimento maggiore della Classe, vi abbiamo preparato una guida alla build del Barbaro.

PERCHÉ SCEGLIERE IL BARBARO?

È una Classe di semplice approccio per chi non ha mai giocato a D&D o a Baldur’s Gate 3.

È tra le Classi che infligge il maggior numero di danni in mischia, soprattutto a inizio gioco.

Può essere usato come tank per contenere gli avversari e concentrare gli attacchi altrui su sé stesso.

QUAL È IL MIGLIOR PARTY PER UN BARBARO?

Gale è d’obbligo per avere un output di danni a distanza che possa aiutare a smaltire le orde nemiche, perché per quanto forte possa essere il Barbaro sicuramente non riesce a bersagliare tante persone.

è d’obbligo per avere un output di danni a distanza che possa aiutare a smaltire le orde nemiche, perché per quanto forte possa essere il Barbaro sicuramente non riesce a bersagliare tante persone. Cuorescuro è la supporter perfetta di un Barbaro a causa delle sue azioni di buff e di cura che possono farlo resistere sempre più a lungo.

è la supporter perfetta di un Barbaro a causa delle sue azioni di buff e di cura che possono farlo resistere sempre più a lungo. Astarion è necessario semplicemente perché è un Ladro, ed è l’unico che quindi può accedere a danni furtivi e azioni bonus continue.

Bardo

A differenza delle precedenti edizioni di D&D, il Barbaro della quinta (e attuale) edizione è un supporter perfetto per il party, di conseguenza quindi è utilissimo anche in Baldur’s Gate 3. Attraverso il Carisma, l’Ispirazione Bardica, le tante abilità a cui ha accesso e le sue canzoni, il Bardo può mettere a frutto una serie di azioni che incentivano le prove e le azioni del party, o che ostacolano gli avversari. Il Bardo è considerata una classe magica, e per questo motivo non gode di una buona resistenza ai danni: la sua utilità spicca soprattutto se tenuto lontano dagli scontri in mischia e se preservato dall’essere bersagliato dagli avversari.

Per giocare un Bardo vi consigliamo come Razza una che abbia accesso a trucchetti in più, come i Tiefling o gli Elfi Alti, mentre come Sottoclasse conviene scegliere il Collegio del Valore, senza ombra di dubbio la miglior opzione di Baldur’s Gate 3 per questa Classe: il Bardo ottiene le competenze di armi, armature e scudi migliori per migliorare la sua resistenza in eventuali scontri, e inoltre la sua ispirazione bardica può essere applicata anche durante i combattimenti.

Se siete alle prime armi evitate di giocare una Classe come il Bardo, in quanto la sua vera forza va trovata nello sfruttare le abilità di supporto considerando il terreno di battaglia, le diverse situazioni in gioco e le possibilità che offre il sistema di gioco di Baldur’s Gate 3. Insomma, è una Classe che gira sicuramente meglio in mano a un giocatore già esperto. Un consiglio: al Livello 4, all’8 o al 12 dotatelo del talento Incantatore di Guerra, visto che questo talento è di aiuto per quelle magie che hanno bisogno di concentrazione e visto che il Bardo ne ha parecchie.

PERCHÉ SCEGLIERE IL BARDO?

Alle vostre scelte del party manca un supporter che possa aiutarvi in battaglia.

Utile per il crowd control: riesce a gestire più avversari contemporaneamente, aiutando il party a superare gli scontri.

Volete essere i protagonisti assoluti dei dialoghi a scelta, grazie alle numerose competenze di abilità del Bardo.

QUAL È IL MIGLIOR PARTY PER UN BARDO?

Lae’zel o Karlach devono essere la vostra fonte primaria di danni.

o devono essere la vostra fonte primaria di danni. Gale serve sempre per evocare magie che facciano danni ad area.

serve sempre per evocare magie che facciano danni ad area. Astarion, per quanto abbia un ruolo quasi sovrapponibile a quello del Bardo, ha pur sempre più capacità furtive e offensive che tornano utili.

Chierico

I chierici sono maestri dello spirito e della guerra, una Classe di D&D e di Baldur’s Gate 3 divisa tra il combattimento in mischia e la magia di supporto, bilanciando il tutto sulla caratteristica Saggezza. Il Chierico infatti ha accesso sia ad arsenale da guerra come Armi marziali specifiche, Scudi e Armature medie, sia a magie divine che influiscono molto sul buff degli alleati e sulla cura. Inoltre, il Chierico ha accesso alla capacità di scacciare i non morti e all’incanalazione dei poteri della divinità che possono aprire a diverse opzioni a seconda della sottoclasse scelta. Come Razza vi consigliamo l’Elfo Silvano o il Nano Dorato.

Già dal livello 1 è possibile scegliere una tra le tante Sottoclassi. Se preferite dedicarvi di più alla cura degli alleati, il Dominio della Vita è il percorso di Classe migliore da scegliere perché vi lascia accedere alle Armature pesanti e vi aiuta nelle capacità di healing. Se invece il vostro focus è cercare di aiutare gli alleati del party ostacolando i nemici, il Dominio dell’Inganno è la scelta più intrigante: ai primi livelli può sembrare una scelta blanda, ma man mano che si avanza le capacità del Chierico diventano sempre più strategiche per la sopravvivenza del party durante gli scontri. Se invece preferite essere in prima linea in mischia con il vostro Chierico, le opzioni più appetibili sono il Dominio della Tempesta che causa danni di ritorno, e il Dominio della Guerra che migliora le capacità in combattimento.

PERCHÉ SCEGLIERE IL CHIERICO?

Si giostra bene tra combattimento in mischia e magie di supporto/cura.

È probabilmente l’healer migliore tra tutte le Classi.

QUAL È IL MIGLIOR PARTY PER UN CHIERICO?

Questo dipende molto dal tipo di Chierico che avete scelto:

Astarion perché il Ladro serve sempre.

perché il Ladro serve sempre. Gale perché lancia bombe atomiche sottoforma di magia, ma se avete scelto il Dominio della Tempesta o della Guerra forse conviene gestirvi il crowd control con Wyll .

perché lancia bombe atomiche sottoforma di magia, ma se avete scelto il Dominio della Tempesta o della Guerra forse conviene gestirvi il crowd control con . Karlach se volete valorizzare di più l’output di danni in mischia, o Lae’Zel se invece cercate di giocare più difensivi.

Druido

Baldur's Gate 3 Build

Il Druido è probabilmente la Classe di D&D e di Baldur’s Gate 3 più rotta, nel senso positivo del termine: è un incantatore le cui magie sono concentrate soprattutto sul crowd control attraverso debuff ad area ed alterazioni del terreno, ma può anche usufruire della Forma Selvatica che lo trasforma temporaneamente in un animale che ha abilità particolari dentro e fuori il combattimento, ma che ha anche dei PF temporanei che, se colpiti, non inficiano sulla perdita dei PF normali.

Anche qui come Razze conviene sceglierne una tra Elfo Silvano e Nano Dorato, mentre per la Sottoclasse è di gran lunga consigliabile il Circolo della Luna, poiché consente di accedere a più forme selvatiche e di potenziare proprio questa caratteristica druidica. Il Druido è molto versatile perché è un ottimo supporter da retroguardia quando è in forma umana, ma è nella sua Forma Animale che trova la sua forza perché può trasformarsi in un picchiatore in mischia aggiuntivo, in un annoyer che debuffa i nemici e li rende più vulnerabili, o nel risolutore di una qualche quest passando in cunicoli stretti o volando verso posti per gli altri irraggiungibili. Nel caso, vi abbiamo preparato una guida alle build del Druido per approfondire meglio questa classe.

PERCHÉ SCEGLIERE IL DRUIDO?

Serve un incantatore che sappia tenere a bada i nemici con debuff e modifiche del terreno.

Volete avere un vantaggio tattico sempre a portata di mano, perché attraverso la forma selvatica potreste risollevare le sorti di uno scontro se scegliete bene l’animale in cui trasformarvi.

Serve un healer che stia lontano dalla mischia.

QUAL É IL MIGLIOR PARTY PER UN DRUIDO?

Astarion manco a dirlo è il personaggio più necessario di tutti probabilmente.

manco a dirlo è il personaggio più necessario di tutti probabilmente. Wyll vi aiuta a fare il lavoro sporco se preferite restare in forma umana, altrimenti ci pensa Gale a coprirvi le spalle.

vi aiuta a fare il lavoro sporco se preferite restare in forma umana, altrimenti ci pensa a coprirvi le spalle. Karlach da buona Barbara, parlando di danni in mischia, è sicuramente più in sintonia con il Druido rispetto a Lae’Zel.

Guerriero

Se è la vostra primissima volta con Baldur’s Gate 3 e più in generale con D&D, il Guerriero è la Classe di più facile accesso: basta semplicemente picchiare tutti senza distinzione, e di volta in volta accumulare Talenti e Manovre che incrementano e diversificano le vostre prestazioni in combattimento. La miglior scelta per una Classe del genere è sicuramente il Nano Dorato o il Mezzorco, oppure il Tiefling di Zariel, classi specializzati nel combattimento e con resistenze che aiutano nel tanking.

Come Sottoclasse il consiglio è il Maestro di Battaglia, perché lascia accedere il Guerriero all’apprendimento di Manovre di combattimento, utilissime per giostrarsi in battaglia con agilità e azioni continue. Queste manovre consentono anche una certa versatilità del Guerriero, che si dimostra anche saper controllare il campo di battaglia per aiutare gli alleati o per avvantaggiare sé stesso.

PERCHÉ SCEGLIERE IL GUERRIERO?

Siete inesperti di D&D e questa è la Classe che consente il miglior punto d’accesso.

Volete picchiare tutti senza troppi fronzoli.

QUAL È IL MIGLIOR PARTY PER UN GUERRIERO?

Gale è essenziale nelle retrovie per coprirvi le spalle con potenti attacchi magici ad area.

è essenziale nelle retrovie per coprirvi le spalle con potenti attacchi magici ad area. Cuoreoscuro vi serve al vostro fianco per curarvi continuamente.

vi serve al vostro fianco per curarvi continuamente. Wyll può dare una mano a spazzare via i rimasugli delle vostre mazzate mentre offre anche qualche debuff, ma Astarion è pur sempre un Ladro e torna forse anche più utile anche per i dialoghi.

Monaco

Se volete scegliere il Monaco come Classe del vostro personaggio di Baldur’s Gate 3, ahimé, vi volete proprio male. Scherzi a parte, la Classe non è tra le più forti in D&D e anche in questo videogioco, ma comunque se siete intrigati da combattimenti in stile arti marziali infischiatevene del bilanciamento e andate dritti per la vostra strada fatta di risorsa Ki e attacchi a mani nude. Il Monaco è un combattente in mischia che fa molto utilizzo della sua grande mobilità per schivare, colpire e stordire. Se riuscite a padroneggiare bene un Monaco, potrebbe rivelarsi il perfetto crowd controller del party.

La miglior sottoclasse del Monaco è senza ombra di dubbio la Via della Mano Aperta, perché consente usi aggiuntivi per le azioni bonus e stordimenti extra che vi aiutano proprio con la gestione delle folle nemiche. Il Monaco della Via della Mano Aperta è in grado di colpire più volte per turno con raffiche di colpi, ma attenzione perché i Monaci sono davvero molto fragili: muovetevi spesso, non restate troppo tempo in mezzo a orde nemiche.

PERCHÉ SCEGLIERE IL MONACO?

Vi consente un playstile fatto di velocità e tanti attacchi.

Siete ninja nel cuore e nell’anima.

QUAL È IL MIGLIOR PARTY PER UN GUERRIERO?

Cuorescuro deve essere il vostro primo pensiero perché senza di lei sareste morti ad ogni colpo subito.

deve essere il vostro primo pensiero perché senza di lei sareste morti ad ogni colpo subito. Gale può aiutarvi a distanza con la sua magia.

può aiutarvi a distanza con la sua magia. Lae’Zel può darvi una mano a gestire la folla nemica, magari anche e soprattutto con qualche manovra di supporto.

Paladino

Baldur's Gate 3 Build

Il Paladino è il Carrarmato di Baldur’s Gate 3 e in generale di D&D: armatura pesante, scudo e danni incentivati dalla sua missione divina. I Paladini sono il tank per eccellenza nei combattimenti, ma sono anche un’opzione ruolistica davvero divertente per come è strutturata l’intera campagna di Baldur’s Gate 3. La Classe del Paladino infatti è contraddistinta dai Giuramenti, che non sono solo scelte di sottoclasse ma veri dettami e comandamenti da seguire alla lettera, anche quando ci sono i dialoghi a scelta nel corso dell’avventura. Seguire questi dettami o infrangere i vostri voti sono scelte ruolistiche divertenti che portano anche a diverse soluzioni di gameplay.

La sottoclasse migliore è probabilmente il Paladino della Vendetta, perché tenta di massimizzare il danno dandovi un’aura da inquisitore ligio al dovere. Nel caso doveste fallire nel seguire il vostro giuramento, potreste diventare un Paladino Apostata, una Sottoclasse segreta che consente di arrivare ad abilità diverse, “anti-paladiniche” per così dire. La sostanza tra Vendetta e Apostata comunque cambia poco: il Paladino è il miglior tank di D&D. Inoltre, i Paladini hanno anche accesso a magie da supporter che possono aiutare in maniera ottima in battaglia. Per ulteriori informazioni, vi invitiamo a consultare la nostra guida alla build del Paladino.

PERCHÉ SCEGLIERE IL PALADINO?



Serve un tank che funzioni a meraviglia.

Volete scelte di dialogo intriganti che portano a un po’ di pepe in più nel vostro gameplay.

QUAL È IL MIGLIOR PARTY PER UN PALADINO?

Astarion dà un po’ una vibe da il gatto e la volpe se affiancato dal Paladino, tuttavia è utilissimo come supporto ai danni.

dà un po’ una vibe da il gatto e la volpe se affiancato dal Paladino, tuttavia è utilissimo come supporto ai danni. Gale , come al solito, per i danni ad area è sempre la miglior considerazione.

, come al solito, per i danni ad area è sempre la miglior considerazione. Cuorescuro può affiancare tranquillamente il Paladino in mischia, e può aiutarlo anche con le cure nonostante il Paladino abbia anch’egli magie curative. In alternativa Wyll può aiutare a ripulire le folle nemiche e indebolirle dalla distanza.

Ranger

Come per il Monaco, anche con il Ranger non si hanno grandi aspettative di vita se scelto come Classe del proprio personaggio in Baldur’s Gate 3. Il motivo è che fa le cose che potrebbe fare un Ladro, ma non ha i danni furtivi, o che potrebbe fare un Guerriero con l’arco e i talenti giusti, ma non con la stessa devastazione. Tuttavia la possibilità di accedere al Compagno Animale e di poter accedere al privilegio Preda del Cacciatore configura la sottoclasse Cacciatore come la via migliore da perseguire con questa Classe.

Il Ranger combina elevata mobilità, danni a distanza e lanci di incantesimi, senza però eccellere in nessuna di queste tre cose. Tuttavia il suo utilizzo versatile apre a diversi scenari di combattimento che potreste sfruttare a seconda delle vostre esigenze del momento. La sottoclasse Cacciatore si concentra sul massimizzare i danni e sul sopravvivere più a lungo.

PERCHÉ SCEGLIERE IL RANGER?

Volete un animaletto da compagnia che cammina al vostro fianco ed eventualmente partecipa in battaglia.

Volete esercitare del crowd control ma dalla distanza.

QUAL È IL MIGLIOR PARTY PER UN RANGER?

Cuorescuro serve come il pane per tenervi in vita.

serve come il pane per tenervi in vita. Lae’Zel può controllare meglio il campo di battaglia in mischia rispetto a Karlach e Astarion.

può controllare meglio il campo di battaglia in mischia rispetto a Karlach e Astarion. Gale serve per i danni ad area.

Ladro

Baldur's Gate 3 Build

Il Ladro è sicuramente una delle migliori Classi di Baldur’s Gate 3 e in generale di tutto D&D. La sua capacità di agire nell’ombra consente di accedere ai Danni Furtivi che massimizzano l’output di danni in una maniera incredibile. Il Ladro è dotato di una notevole mobilità, e può accedere anche ad azioni bonus supplementari che amplificano proprio questa sua propensione per l’essere svelto, veloce e furtivo. Ogni party ha sempre bisogno di un Ladro. Il Ladro è utile anche fuori dal combattimento grazie alle sue abilità esplorative, utili per scassinare serrature, trovare trappole e disattivarle, e grazie alle sue abilità carismatiche, utili per sfangarla durante dialoghi pericolosi.

La miglior Razza per un Ladro è probabilmente il Drow, ma non sono da sottovalutare l’Elfo Silvano né gli Halfling. Come Sottoclasse la migliore è sicuramente l’Assassino, perché consente di migliorare a dismisura le abilità furtive del Ladro in combattimento, portandolo ad essere un vero e proprio killer seriale che si muove nell’ombra. Per informazioni più approfondite vi indirizziamo verso la nostra guida alla build del Ladro.

PERCHÉ SCEGLIERE IL LADRO?

Danni furtivi.

Avete la possibilità di agire nascosti.

Siete incentivati a imbrogliare, mentire e persuadere gli altri

QUAL È IL MIGLIOR PARTY PER UN LADRO?

Gale serve sempre a coprire le malefatte del Ladro con un po’ di danni ad area e un po’ di supporto.

serve sempre a coprire le malefatte del Ladro con un po’ di danni ad area e un po’ di supporto. Karlach e la sua furia distruttiva aiutano a ripulire facilmente il terreno dai nemici, magari gli stessi storditi, avvelenati o ridotti in condizioni critiche dal Ladro.

e la sua furia distruttiva aiutano a ripulire facilmente il terreno dai nemici, magari gli stessi storditi, avvelenati o ridotti in condizioni critiche dal Ladro. Cuorescuro deve fare l’healer del gruppo.

Stregone

Lo Stregone è una delle classi magiche più classiche di D&D, e di conseguenza anche di Baldur’s Gate 3. Molto spesso lo Stregone è confuso con il Mago perché sembrano Classi abbastanza simili, ma la differenza meccanica è tutta qui: lo Stregone ha accesso a un numero più limitato di Incantesimi rispetto al Mago, però ha la possibilità di plasmare meglio la sua magia attraverso i Punti Stregoneria e la Metamagia. In termini di lore invece il Mago è qualcuno che la magia l’ha studiata e appresa, mentre lo Stregone ha poteri innati che non sempre dipendono dalla sua volontà.

Dunque, come si gioca uno Stregone? Sicuramente aiutando il party a devastare i nemici dalle retrovie, a distanza, con potenti magie offensive. Ovviamente dipende, perché se magari costruite uno Stregone dedito al supporto potete lasciare l’offensiva magica a Gale e far fare allo Stregone tutto il lavoro sporco. La miglior Razza da scegliere è magari una che ha accesso a Trucchetti magici come il Drow, l’Elfo Alto, il Dragonide, il Githyanki o il Tiefling. Come sottoclasse invece consigliamo la Discendenza Draconica, che vi consente di avere resistenze a elementi specifici ma anche bonus se scagliate magie di quel determinato elemento. Al livello 11 ottiene addirittura la capacità di volare!

PERCHÉ SCEGLIERE LO STREGONE?

Scegliete sempre la stessa magia e a questo punto volete massimizzare i danni.

Preferite la versatilità nella metamagia dello Stregone.

QUAL È IL MIGLIOR PARTY PER UNO STRGONE?

Cuorescuro è sempre essenziale per curare.

è sempre essenziale per curare. Karlach o Lae’Zel per picchiare in mischia.

per picchiare in mischia. Astarion per il solito ruolo da Ladro che serve sempre.

Warlock

Il Warlock è un individuo che ha legato la sua anima a un’altra creatura immonda attraverso un patto. Questo patto consente all’individuo di evocare magie particolari, nonostante il Warlock sia una Classe che comunque mantenga una sua discreta abilità nel combattimento in mischia. In cambio di questo enorme potere ricevuto, i Warlock devono obbedire al loro patrono, e molto spesso in modi abbastanza nefasti. Ciò che contraddistingue un Warlock di più in gioco è sicuramente la Deflagrazione Occulta, un trucchetto magico a distanza davvero potente.

I Warlock possono potenziare gradualmente la loro Deflagrazione Occulta per infliggere danni sempre più consistenti, per sbalzare via i nemici e aggiungere altre caratteristiche al danno. Inoltre, il Warlock ha accesso a una serie di incantesimi che possono potenziare le proprie abilità e quelle degli alleati, oppure che possono ostacolare i nemici. In sostanza, il Warlock è un combattente in mischia che però sa il fatto suo in termini di support. La sottoclasse migliore da usare col Warlock è sicuramente l’Immondo, più aggressivo nel fare danni.

PERCHÉ SCEGLIERE IL WARLOCK?

Vuoi stare un po’ ovunque nel campo di battaglia: a volte a distanza, a volte in mischia.

Essere legati a un’entità altra può essere intrigante in termini di roleplay.

QUAL È IL MIGLIOR PARTY PER UN WARLOCK?

Gale può sfruttare il crowd control del Warlock per devastare intere aree di nemici.

può sfruttare il crowd control del Warlock per devastare intere aree di nemici. Cuorescuro è essenziale per l’healing.

è essenziale per l’healing. Karlach o Lae’Zel servono per picchiare con più costanza i nemici in mischia.

Mago

Il Mago, come lo Stregone, è una Classe versatile di Baldur’s Gate 3 perché può andare a coprire quei buchi del party a seconda di come viene costruito, ma a differenza dello Stregone può preparare un numero più fitto di Incantesimi che ha sempre a disposizione, può impararne altri studiandoli dalle Pergamene senza aspettare di salire di livello, e può accedere alla modifica degli incantesimi preparati in qualsiasi momento fuori dalla battaglia. Questo vuol dire che il Mago può adattarsi a ogni situazione, e non solo a ogni party.

La sottoclasse più utile per giocare un Mago è l’Invocazione, che consente di potenziare le magie elementali (che sono un sacco) e protegge gli alleati dai danni potenziali di un attacco ad area, il che si traduce in: morte e distruzione senza considerare eventuali danni collaterali perché non ce ne saranno!

PERCHÉ SCEGLIERE IL MAGO?

Accesso a una vasta gamma di Incantesimi, anche alcuni impossibili da imparare con l’avanzamento di livello.

Estrema malleabilità: ci si prepara prima di ogni battaglia.

QUAL È IL MIGLIOR PARTY PER UN MAGO?