Baldur’s Gate 3 è un’opera immensa, mastodontica. La quantità di elementi presenti nel titolo di Larian Studios basterebbe per colmare centinaia di ore di gioco, motivo per cui, soprattutto se non siete esperti di Dungeons and Dragons, potreste trovarvi leggermente spaesati all’inizio dell’avventura. Per tale motivo abbiamo steso questa guida completa su Baldur’s Gate 3, dove includeremo consigli, suggerimenti e informazioni che vi prepareranno al meglio ad affrontare la partita.

Di seguito troverete, infatti, un elenco che vi rimanderà a cose utili da sapere prima di cominciare l’avventura e cose da fare subito, oltre ai link che vi rimanderanno a tutte le guide singole dedicate a Baldur’s Gate 3. Dato che continueremo a pubblicare nuove guide nel corso delle prossime settimane vi invitiamo a salvare questa pagina e tenerla monitorata, cosicché non vi perdiate alcuna informazione che vi può tornare utile.

Inoltre, se ancora non avete acquistato Baldur’s Gate 3 e siete indecisi se farlo o meno perché non sapete come girerà sul vostro PC vi consigliamo di leggere la nostra analisi tecnica, con tutti i dati riguardo prestazioni e configurazioni consigliate.

Cose utili da sapere

Salvate spesso (e con saggezza)

In Baldur’s Gate 3 le scelte possono portare a esiti imprevisti. Per evitare disastri, tenete a disposizione più salvataggi. L’autosave è poco frequente, quindi salvate manualmente i vostri progressi dopo eventi significativi o prima di decisioni importanti.

Fate attenzione ai vostri compagni

A volte i membri del gruppo possono separarsi accidentalmente. Prestate, quindi, attenzione alla formazione del vostro party e controllate le icone sul lato sinistro dello schermo. Se qualcuno sparisce, aggiustate il suo ritratto per riportarlo nel gruppo.

Inoltre, le vostre azioni possono influenzare i sentimenti dei compagni verso di voi. Non potete accontentare tutti, quindi concentrate la vostra attenzione su alcuni membri le cui personalità si allineano al vostro stile di gioco e ai vostri obiettivi. Bilanciate le vostre decisioni per mantenerli contenti ed evitare di perdere il loro supporto.

Sperimentate con le classi

Sentitevi liberi di cambiare classe all’inizio del gioco per esplorare diversi stili di gioco e trovare quello più adatto a voi. Cambiare classe, infatti, costa solo una piccola tassa e vi permetterà di salire di livello rapidamente fino a raggiungere il livello precedente al cambio.

Chiacchierate attorno al fuoco

Durante i momenti di riposo chiacchierate con i vostri compagni nel campo. Alcuni potrebbero avere cose importanti da condividere o potreste approfittarne per approfondire le vostre relazioni. Non perdete queste opportunità per instaurare un legame più profondo con i membri del gruppo.

Prestate attenzione all’ambiente intorno a voi

In Baldur’s Gate 3 è importante sfruttare l’ambiente a vostro vantaggio durante le battaglie: spingete i nemici fuori dai precipizi, impiegate pericoli come fuoco e acqua con incantesimi se siete dei maghi o nascondetevi dietro una colonna per sferrare un attacco a sorpresa e infliggere danni extra. State attenti anche agli oggetti utili intorno a voi, dato che potete spostare bracieri o mobili interagendo con loro durante la modalità a turni e utilizzarli come barricate improvvisate od ostacoli che costringono i nemici a seguire un certo percorso.

Non sottovalutate gli effetti di stato

Infliggere condizioni di stato ai nemici è fondamentale in Baldur’s Gate 3: una creatura spaventata, per esempio, infliggerà meno danni e non si avvicinerà a voi, mentre incantare un nemico vi darà un bonus di carisma, rafforzando le vostre abilità basate su questa caratteristica. Avvicinarsi a un avversario che usa attacchi a distanza lo farà sentire minacciato e creerà uno svantaggio che ridurrà la sua precisione e potenza d’attacco.

Gli incantesimi e le pozioni sono il modo più semplice per infliggere condizioni di stato. Alcuni attacchi corpo a corpo causano anche queste condizioni, come la sottoclasse del Guerriero Maestro di Battaglia, che ha una serie di abilità che infliggono effetti come intimidazione e possono persino disarmare i nemici, indebolendo il loro prossimo attacco.

Saccheggiate tutto

Ispezionate con cura e saccheggiate tutti i contenitori e i cadaveri disponibili. Oltre a trovare oggetti preziosi come oro, armi e pozioni, raccoglierete anche risorse necessarie per i riposi. Rubare è rischioso, ma potete farlo in modo discreto se nessuno vi sta osservando. Siate cauti e usate l’opzione Nascondi per commettere crimini senza attirare attenzione indesiderata.

Leggete le descrizioni delle abilità

Le abilità in Baldur’s Gate 3 funzionano in modo diverso rispetto agli altri GDR a cui potreste essere abituati. Le abilità e le abilità di classe scalano con le statistiche, ma quale statistica dipenderà dal tipo di abilità che state usando. La Forza e l’Intelligenza sono autoesplicative, ma le abilità del Bardo, per esempio, scalano con il Carisma, così come alcuni incantesimi del Chierico. Verificate sempre quali statistiche siano più adatte per le abilità che scegliete, e poi potrete riassegnare i vostri punti statistica se necessario.

Imparate a gestire l’inventario

La gestione dell’inventario può sembrare complicata, ma potete semplificarla trascinando gli oggetti direttamente sui ritratti dei personaggi. Questo metodo vi permette di condividere facilmente gli oggetti tra i membri del gruppo e distribuire pozioni e pergamene per un utilizzo comodo.

Cose da fare subito

Imparate le meccaniche

Larian Studios è nota per produrre giochi complessi e profondi. Le elevazioni del terreno, i pericoli ambientali e le interazioni elementali sono solo alcune delle cose di cui dovete preoccuparvi in Baldur’s Gate 3. Fortunatamente, il tutorial del gioco offre un’introduzione graduale e completa alla maggior parte di questi sistemi. Gli incantatori potrebbero richiedere un po’ più di tempo per imparare le basi rispetto alle altre classi, ma imparerete a padroneggiare le meccaniche con un po’ di pazienza, quindi tenete duro durante le prime fasi. Prima che ve ne accorgiate, sarete pronti ad affrontare il gran finale del gioco.

Conoscete il vostro ruolo

Baldur’s Gate 3 adatta fedelmente molti elementi di Dungeons and Dragons, comprese le dinamiche dei gruppi. Maghi e stregoni, per esempio, puntano nel fornire danni a distanza; paladini e guerrieri fungono da tank in prima linea, proteggendo i loro compagni dai colpi di troll e draghi; chierici e bardi supportano i compagni con vari incantesimi di cura e potenziamento. Conoscere il ruolo del vostro personaggio e giocare di conseguenza fa una differenza enorme nel vostro successo. Prima ancora di finire la creazione del personaggio, quindi, dovreste sapere quale ruolo desiderate assumere in combattimento.

Fatevi degli amici

Durante il gioco affronterete una serie di nemici temibili e cercare di affrontarli da soli sarebbe un suicidio. Che stiate giocando in cooperativa o reclutando NPC, avrete bisogno di un po’ di aiuto. Fortunatamente, Baldur’s Gate 3 introduce rapidamente altri personaggi nel vostro gruppo. Per vincere di più e morire di meno, assicuratevi che ogni membro del team continui a fare ciò che sa fare meglio (vedi punto precedente). Usate gli altri personaggi per curarvi e resuscitarvi, fateli aiutare a trasportare le vostre cose, distraete i nemici con un personaggio, mentre un altro si sposta in una posizione più vantaggiosa. Insomma, la cooperazione è la chiave del successo.

Salite di Livello

Baldur’s Gate 3 vi ricompenserà con esperienza per sconfiggere i nemici, come la maggior parte degli RPG. Con abbastanza esperienza salirete di livello, migliorando le vostre abilità e ottenendo nuove capacità. La curva di esperienza è bilanciata, quindi non c’è bisogno di fare grinding.

Per quanto possa sembrare ovvio, salire di livello è una delle prime cose da fare ed è fondamentale nel gioco, dato che anche uno o due livelli possono fare una differenza enorme. Non solo il livellamento è utile, ma apre anche nuove possibilità di divertimento e caos, soprattutto per gli incantatori. Inoltre, Baldur’s Gate 3 vi concederà il controllo sul livellamento e la progressione di ogni membro del gruppo, permettendovi di focalizzare lo sviluppo anche degli NCP nella direzione che preferite.

Equipaggiatevi bene

Siete un guerriero? Comprate una spada. Siete un barbaro? Comprate una spada più grande. Anche se Baldur’s Gate 3 non offre bottino abbondante ogni cinque secondi come Diablo IV, l’equipaggiamento ha comunque una grande importanza. In particolare, monitorare la Classe Armatura (CA) di ciascun personaggio è fondamentale, poiché determina quanto è probabile che i colpi nemici li colpiscano. Se sapete che un membro del gruppo attirerà l’attenzione e subirà molti danni, assicuratevi che possa sopportarli. Potete anche guadagnare il favore di mercanti e commercianti donando loro oggetti, ottenendo affari migliori in futuro.

Esplorate il Mondo

Baldur’s Gate 3 non offre la stessa esplorazione libera di Skyrim, ma c’è comunque un mondo enorme e molte possibilità di esplorazione, dato che potrete, per esempio, scalare scogliere, attraversare fiumi e saltare burroni. Ogni grotta, capanna, radura e villaggio ha qualcosa da offrire.

A volte, la narrazione ambientale vi farà scoprire ulteriori dettagli sul mondo e la sua lore, mentre in altri casi troverete una nuova arma potente o l’opportunità di forgiare una nuova alleanza. Ci sono buone occasioni per allontanarvi dalla strada principale, ignorare momentaneamente la storia principale e imbattervi in qualcosa di strano e meraviglioso.

Sperimentate

Le stesse battaglie possono svolgersi in modi molto diversi: le vostre scelte determineranno se inizierete uno scontro da una posizione elevata o con i vostri nemici sopra di voi. Intingere la spada nel fuoco, per esempio, vi permetterà di bruciare i vostri avversari con ogni fendente. Trappole, rocce e mostri affamati possono essere usati a vostro vantaggio. Aggiungete incantesimi e abilità alla miscela, ottenendo un ventaglio sconcertante di opzioni. Sperimentate, e non abbiate paura di commettere errori.

Seguendo questi consigli diventerete degli avventurieri esperti in Baldur’s Gate 3 e scoprirete i misteri di questo mondo fantastico. Buon viaggio!