In Baldur’s Gate 3 è possibile avere opzioni di romance con alcuni personaggi, in particolare con i compagni di viaggio che saranno con voi lungo tutta l’avventura. Come in ogni gioco di ruolo che implementi meccaniche di romanticismo, anche in Baldur’s Gate 3 per sviluppare questo tipo di interazioni è necessario approfondire il proprio rapporto con il personaggio desiderato. Per ulteriori guide e consigli di Baldur’s Gate 3 vi rimandiamo alla nostra guida completa sempre in evoluzione.

ATTENZIONE: In questo articolo potrebbero essere presenti spoiler riguardo la trama di Baldur’s Gate 3. Dove possibile abbiamo cercato di censurare alcuni dettagli superflui, ma altri sono necessari per il funzionamento di questa guida.

Come sbloccare le romance in Baldur’s Gate 3?

Sviluppare una romance, una relazione romantica, con uno o più personaggi di Baldur’s Gate 3 (sì, alcuni personaggi sono anche poliamorosi), consente di accedere ad scene dedicate ed esclusive, alcune delle quali con contenuti emotivi, altre con contenuti… adulti. La maggior parte di queste interazioni è possibile averle in Accampamento. Tuttavia per creare un rapporto romantico non basta solo chiacchierare con il personaggio in questione nelle fasi di gioco in Accampamento, ma in generale è necessario semplicemente… giocare!

I compagni del vostro party infatti si creeranno opinioni su di voi in base alle scelte che prenderete durante la vostra partita, e in base alle azioni che eseguirete in gioco. È importante specificare che la possibilità di avere interessi romantici con un personaggio non è una questione di razza, di genere o di qualsiasi altro fattore: conta solo l’opinione del personaggio nei vostri confronti.

Tutti i personaggi infatti hanno una propria identità ed ideologia, basta quindi assecondarla per ottenere il loro interesse amoroso! Altri personaggi, soprattutto quelli minori che vi abbiamo incluso in un capitolo finale a parte, possono tuttavia farvi accedere alle proprie scene romantiche senza il bisogno di particolare connessione emotiva o caratteriale. In questa guida vi presenteremo personaggio per personaggio come riuscire ad entrare nelle sue grazie.

Astarion

Elfo Alto, Ladro, Vampiro e una strana propensione per il sarcasmo e la crudeltà gratuita, Astarion è uno dei personaggi più apprezzati dai giocatori di Baldur’s Gate 3 e la sua romance è una delle più percorse. Astarion è uno dei personaggi Origin, ossia un personaggio principale che, proprio come il vostro, ha un piccolo tarlo nel cervello: rapito dal Nautiloide, Astarion è stato imprigionato dal Mind Flayer proprio come voi per essere il corpo ospitante di una larva.

DOVE TROVARE ASTARION: Potete raccattare nel vostro party Astarion durante l’Atto 1, nei dintorni del Nautiloide precipitato, nella porzione sud-ovest della Spiaggia. Vi chiederà di aiutarlo a uccidere un Divoratore di Intelletto, ma invece vi attaccherà credendovi un servo di un Mind Flayer.

Come compiacere Astarion

Deridete gli altri, umiliateli. Per esempio quando si tratterà di soccorrere Lae’Zel dalla gabbia in cui alcuni Tiefling l’hanno imprigionata, spingete la Githyanki a dire “per piacere” contro il suo orgoglio.

Mentite alle persone. Per esempio, potreste persuadere i Goblin al Villaggio in Rovina per non attacarvi, o semplicemente

Rubate quando vi capita l’opzione nei dialoghi.

Fatevi mordere da Astarion, non rivelate la sua identità vampiresca agli altri e lasciatelo nutrire dei cadaveri dei vostri nemici.

Accettate di aiutare Karlach e Minthara.

Acconsentite ad utilizzare i poteri Illithid.

Accettate qualsiasi forma di sadismo e/o di tortura.

Commentate in modo sarcastico cose che non sembrano affatto divertenti… come le azioni di Kagha nel Boschetto Smeraldo.

Cosa evitare per compiacere Astarion

Non aiutate il prossimo, non sobbarcatevi i problemi degli altri che non siano i vostri compagni. Per esempio rifiutatevi di salvare i rifugiati al Boschetto Smeraldo.

Certo, ad Astarion piace prendere in giro gli altri ma… è un Vampiro molto permaloso, non prendete in giro lui!

Non svelate mai a nessuno che è un Vampiro, non traditelo.

Non cercate di rimuovere il girino di Mind Flayer.

Non rifiutate alcun pagamento!

Come sbloccare la romance di Astarion

Una volta arrivati al momento della festa all’Accampamento dopo aver recuperato il Druido Halsin, andate a parlare da Astarion. Rispondetegli che salvare vite è noioso, che i Goblin avrebbero fatto una festa migliore e che acconsentite alla sua idea per vedervi dopo. Quando andrete a effettuare il riposo lungo, vi apparirà l’opzione di passare la notte con Astarion. Nel dialogo successivo, mettetegli in chiaro di non essere ancora “suo”, chiedetegli cosa vuole e… annuite. Buon divertimento.

Cuorescuro

Chierica di Shar ligia al dovere, buia e oscura fuori ma un tenero cioccolatino al suo interno una volta che supererete i muri invalicabili che vi porrà davanti per conoscerla. Cuorescuro, o Shadowheart che dir si voglia, è un altro apprezzatissimo personaggio Origin a cui i giocatori di Baldur’s Gate 3 piace tanto fare la corte per avanzare con la sua romance. Il motivo delle sue difese alzate è dovuto soprattutto alla sua missione segreta per la quale ha addirittura perso parte della memoria.

DOVE TROVARE CUORESCURO: Il primo incontro con Cuorescuro potete farlo sul Nautiloide nelle prime fasi di gioco, dopo aver recuperato Lae’Zel. Anzi, è essenziale salvare Cuorescuro qui perché non solo vi fornirà un aiuto fondamentale nel prosieguo di questa fase ambientata nell’Averno a bordo di una nave aliena, ma vi aiuterà a legare di più con Cuorescuro nelle successive ore. Se salvate Cuorescuro sul Nautiloide, la troverete nelle ore successive allo schianto stesa a terra, poco più in là di voi. Se invece non l’avete salvata, la troverete piena di risentimento nei vostri confronti verso Nord-Est, mentre cerca di entrare in un portone.

Come salvare Cuorescuro sul Nautiloide

Interagite con lei intrappolata dentro la capsula dei Mind Flayer. Alcune Classi come il Barbaro possono salvarla subito se riuscite a superare il tiro di test legato alla classe. Nel caso non superiate il tiro o effettivamente la vostra classe non abbia opzioni a disposizione per liberarla, dovrete andare nella stanza a nord, dove c’è l’altra persona all’interno della capsula. Passate oltre e recuperate una runa a terra. Tornate indietro da Cuorescuro, infilate la runa all’interno del macchinario e ordinate di “aprirsi”.

Come compiacere Cuorescuro

Scherzate e siate sarcastici quando dialogate con lei.

Acconsentite a ogni sua idea, in particolare quelle per trovare un guaritore. In questo caso cercate anche di resistere a sogni e poteri Illithid.

Supportatela nella sua rivalità personale nei confronti di Lae’Zel. Anzi, prendete anche in giro la Githyanki.

Salvate gli animali e non comportatevi male nei loro confronti.

Al Villaggio in Rovina potreste trovare un elmetto rovinato nel corpo di un cadavere. Attraverso un po’ di tiri col dado durante un dialogo con Cuorescuro sarà possibile conoscere la sua devozione per Shar, e si accederanno a dialoghi più personali che aumentano la sua approvazione a dismisura.

Procuratele un’orchidea notturna.

Fatevi sempre gli affari vostri, evitate di aiutare le persone quando possibile.

Cosa evitare per compiacere Cuorescuro

Non fate domande troppo personali, non chiedetele della sua storia né dell’artefatto.

Non preferite Lae’Zel a lei nelle discussioni.

Non giudicate la sua religione.

Non commettete crudeltà inutili e gratuite.

Come sbloccare la romance di Cuorescuro

La vostra relazione con Cuorescuro potrebbe iniziare prima dell’evento canonico della festa dell’Accampamento se la sua approvazione nei vostri confronti è sufficientemente alta. Ogni volta che andate a fare un riposo lungo, assicuratevi prima di parlare con Cuorescuro e magari un’opzione utile per legare meglio potrebbe apparire. A un certo punto sarà stesso lei a proporvi di avere un momento da soli. Quando andrete a dormire, a quel punto potrete scegliere l’opzione di passare il tempo con Cuorescuro.

Se ciò non accade ancora non temete, basterà la festa all’Accampamento per sciogliere le difese di Cuorescuro e avere tale momento assieme. L’importante è che nei dialoghi successivi con lei non cerchiate di persuaderla troppo o di estorcerle troppe informazioni sul suo passato, accontentatevi del poco che condivide e, anzi, ditele che per voi non è un problema. Arriverà poi il momento del bacio e da lì in poi sarà tutto in discesa.

Gale

Mago sapientone, ex protetto della Dea Mysthra, ma anche potenziale bomba ad orologeria, Gale è tra le romance più buone che è possibile percorrere… sempre se siete pronti comunque ad avere risvolti megalomani nella sua storyline personale, cosa possibile in qualsiasi tipo di rapporto riusciate a instaurare con Gale. Per quanto abbia buone intenzioni, la sua sete di potere non è così dimenticabile per lui.

DOVE TROVARE GALE: una volta precipitato il Nautiloide nell’Atto I, troverete un portale viola aperto mentre girovagate nei dintorni; da questo portale spunta una mano umana e una voce che chiederà aiuto. Tirando la mano troverete finalmente l’eccentrico Gale, che subito vi proporrà di viaggiare insieme.

Come compiacere Gale

Cercate sempre di scegliere opzioni benevole, di aiutare gli altri e di salvare persone. In particolare cercate di salvare il bambino Tiefling alla spiaggia del Boschetto Smeraldo, potrebbero saltare fuori linee di dialogo molto utili per aumentare la sua stima nei vostri confronti.

Regalategli artefatti quando vi verrà espressamente chiesto.

Accettate Karlach nel vostro gruppo.

Adottate animali nel vostro Accampamento.

Scegliete opzioni intelligenti per evitare scontri.

Cosa evitare per compiacere Gale

Non compiete uccisioni immotivate o altri atti crudeli.

Non assecondate Lae’Zel né soprattutto Minthara.

Non apprendete magie oscure come la necromanzia.

Non rubate.

Come sbloccare la romance di Gale

Arrivati al momento fatidico della festa nell’Accampamento durante l’Atto I, parlate con Gale. Vi farà un giro di parole abbastanza fraintendibile per assistere a una lezione privata di magia, ma attenzione non otterrete alcun potere, solo l’affetto di Gale: durante questa lezione di magia in questione, provate a spingere verso immagini di voi e Gale in atteggiamenti romantici. Lui non se la prenderà, ma sarà cosciente delle vostre intenzioni e sarà anche propenso ad accettarle. Provate a chiedergli cosa ne pensa e buon divertimento.

Lae’Zel

Fiera guerriera Githyanki, irruenta e disprezzante di qualsiasi cosa non riesca a mostrare un minimo di forza bruta, Lae’Zel è una romance di Baldur’s Gate 3 molto… strana. Ma ehi, ognuno hai i suoi gusti e tutto sommato, una volta trovata la chiave per il suo cuore, ci saranno dei risvolti davvero interessanti sul suo personaggio.

DOVE TROVARE LAE’ZEL: Dopo le fasi tutorial con Lae’Zel sul Nautiloide, non troverete la Githyanki sul luogo dello schianto ma leggermente più in là, in una gabbia dove due Tiefling la tengono rinchiusa. Liberatela – preferibilmente uccidendo i Tiefling e senza alcuna esitazione – per porre fine alla sua prigionia e riaverla nel vostro gruppo di viaggio.

Come compiacere Lae’Zel

Rifiutate il più possibile di perdere tempo, dovete dedicarvi solo alla ricerca di un guaritore o meglio dell’asilo Githyanki.

Attaccate, minacciate, mostrate sempre la forza a tutto e tutti, anche quando la situazione non volge al vostro favore.

Accondiscendete a ogni sua decisione

Cosa evitare per compiacere Lae’Zel

Non evitate i combattimenti, per esempio evitate di persuadere i Goblin o l’Orsogufo a non attaccarvi.

Non aiutate le altre persone, non mostrate loro empatia.

Non approvate le scelte e le opinioni di Cuorescuro.

Come sbloccare la romance di Lae’Zel

La vostra relazione con Lae’Zel può cominciare durante l’Atto I, anche prima della festa dell’accampamento in cui tutti i personaggi diventano aperti a una notte solitaria con voi. Se l’approvazione di Lae’Zel nei vostri confronti è sufficientemente alta, in uno dei dialoghi sbloccabili proprio in accampamento, vi sarà possibile chiedere a Lae’Zel se vi sta guardando in maniera diversa. Lei vi confesserà molto apertamente di desiderarvi e… vi basterà riposare per avere il vostro primo incontro romantico e intimo.

Wyll

Lama della Frontiera sempre al servizio dei più deboli, con un segreto da nascondere che lo tormenta, Wyll è un Warlock che ha legato la sua anima e la sua vita ad un Immondo. La sua indole buona e il suo senso di giustizia fanno da guida alla sua opinione nei vostri confronti, quindi attenzione: aiutare i Goblin per esempio lo porterà immediatamente a lasciare il vostro party.

DOVE TROVARE WYLL: Troverete Wyll al Boschetto Smeraldo, mentre combatte davanti al portone del rifugio assieme a voi contro i Goblin. In seguito potete andare a parlare con lui all’interno del rifugio, lo troverete in una zona di allenamento mentre insegna a dei bambini Tiefling come difendersi.

Come compiacere Wyll

Essere benevoli e compiere azioni eroiche ha effetti positivi sulla sua opinione nei vostri confronti.

Adottate animali nell’accampamento.

Aiutatelo nella gestione di Mizora.

Aiutatelo ad accettare Karlach nel party.

Cosa evitare per compiacere Wyll

Non compiete azioni malvagie, come per esempio aiutare i Goblin.

Non tradite la sua fiducia e in generale quella degli altri.

Non effettuate azioni crudeli.

Come sbloccare la romance di Wyll

A differenza degli altri compagni, Wyll è più portato ad aumentare la stima nei vostri confronti grazie alle azioni che compiete in gioco. Quando inizierà a parlarvi del suo occhio di vetro, vuol dire che finalmente Wyll è pronto ad aprirsi con voi. Quando vi parlerà di Mizora, sarà il momento giusto per chiedere un momento romantico con questo personaggio. Durante la festa dell’accampamento troverete Wyll solitario lungo le rive del fiume, è proprio qui che forse si aprirà di più nei vostri confronti.

Karlach

Tiefling barbara scampata all’Averno con un motore infernale impiantato al posto del cuore che la costringere a vivere la vita ogni giorno come se fosse l’ultimo giorno… potreste aspettarvi da questa descrizione una minaccia terribile – e in effetti in combattimento lo è – invece Karlach è una delle persone più adorabili con cui potreste avere una romance in Baldur’s Gate 3.

DOVE TROVARE KARLACH: La tiefling si trova ai margini della Strada Rialzata, oltre un fiume, mentre si pulisce delle ferite. Se avete Wyll attivo nel party, lui e Karlach si offenderanno a vicenda e potrebbe esserci anche uno scontro in cui probabilmente di Karlach vi resterà solo la testa. Se invece fate restare Wyll all’Accampamento, potete prendere la tiefling con voi. In accampamento poi potrete far chiarire Wyll e Karlach… ci saranno conseguenze future, ma almeno per il momento entrambi apprezzeranno la vostra scelta e capacità di giudizio.

Come compiacere Karlach

Mostrate sempre bontà estrema, salvate le persone, scusatevi quando sbagliate e risparmiate chi sbaglia.

Utilizzate la persuasione o l’intimidazione per scongiurare la violenza. Karlach adora la forza bruta, ma a differenza di Lae’Zel non le piace quella immotivata o crudele.

Aiutatela nel suo problemino infernale.

Cosa evitare per compiacere Karlach

Non ammazzate nessuno al Boschetto Smeraldo.

Non minacciate nessuno se non è necessario a salvare voi stessi.

Non siate malvagi.

Come sbloccare la romance di Karlach

È possibile cominciare la romance di Karlach durante l’Atto I, durante la festa dell’Accampamento o se siete abbastanza bravi nel farvi apprezzare da lei, anche prima. A un certo punto tra i suoi dialoghi potrete offrirvi di aiutarla a risolvere il suo problema col fuoco, dopodiché utilizzate un’azione o un’incantesimo che generino acqua o ghiaccio contro Karlach. Parlate di nuovo con lei e chiedetele senza giri di parole di baciarla. Rispondete sempre di accettare di rischiare il dolore per poterla toccare; anzi, parlate sempre apertamente dei vostri sentimenti per lei. Arriverà il momento in cui quando affronterete un riposo lungo, comparirà l’opzione per passare la notte con Karlach.

Minthara

Qui le cose si complicano un po’ perché avviare la romance di Minthara in Baldur’s Gate 3 vuol dire affrontare le conseguenze dell’avere un personaggio malvagio nel party: Minthara è una paladina drow, nonché una dei 3 capi dei Goblin. Parteggiare per lei vuol dire quindi attaccare l’accampamento dei Tiefling e dei Drudi e quindi tradirli, e questo comporterà l’abbandono del party da parte di Wyll, Karlach e potenzialmente anche Gale e Cuorescuro… nonché l’impossibilità di reclutare Halsin. Tutto ciò vale davvero il suo amore? Beh… dipende dal vostro personaggio!

DOVE TROVARE MINTHARA: Minthara si trova proprio all’accampamento dei Goblin. Per parlare con lei non dovrete essere ostili nei confronti dei Goblin. Il vostro primo incontro darà adito ai preparativi per assaltare l’accampamento al Boschetto Smeraldo, ma… potrete reclutare Minthara nel party solo a partire dall’Atto 2, precisamente alle Torri dell’Alba Lunare.

Come sbloccare la romance di Minthara

A differenza degli altri compagni, la romance di Minthara è più legata alla sua missione companion. Infatti sarà sufficiente scegliere le opzioni di dialogo giuste per approvare la sua idea di assalto al Boschetto Smeraldo e di perseguirla per avere la prima scena intima proprio subito dopo l’attacco. Durante la notte infatti potrete provare a contattarla telepaticamente e condividere i vostri desideri. Durante questi momenti di intimità potrete anche spifferarle dell’artefatto di Cuorescuro, cosa che vi consigliamo di fare per aprire ulteriori ramificazioni in seguito. L’indomani Minthara potrebbe provare ad uccidervi prima di scappare via. La ritroverete solo nell’Atto 2, mentre viene torturata alle Torri dell’Alba Lunare. Se la salvate e superate i check giusti, si unirà al vostro party e avrà una strana relazione con voi.

Halsin

Papà orso e druido benevolo rapito dai Goblin ma salvato eventualmente proprio da voi, Halsin è un’altra strana romance di Baldur’s Gate 3 perché potrebbe avere momenti intimi con voi… in forma animale. Avere una relazione con lui vuol dire ovviamente aver avuto successo con i Druidi e i Tiefling al Boschetto Smeraldo.

DOVE TROVARE HALSIN: Halsin si trova imprigionato all’Accampamento Goblin. Se lo liberate o se comunque eliminate tutti i Goblin presenti, lui farà ritorno al Boschetto e deciderà di accompagnarvi verso l’Atto 2. Farà sosta al vostro Accampamento come ospite, ma non sarà un compagno effettivo finché non vi chiederà di accompagnarlo nella sua missione personale.

Come sbloccare la romance di Halsin

Come con Minthara, anche qui non conta molto l’approvazione quanto più il perseguimento della sua missione personale. In ogni caso prima di affrontare la missione, fate comunque in modo di avere la sua approvazione alta cercando di non allearvi con persone malvagie, facendo buone azioni, mantenendo intatta la Locanda dell’Ultima Luce dell’Atto 2 e salvando quante più persone possibili. Solo in questa maniera potrete contare sulla presenza di Halsin nel vostro party e sbloccare finalmente la sua romance in Baldur’s Gate 3.

Prima dell’Atto 2, Halsin sarà all’accampamento come ospite e potrete anche flirtare con lui, ma non ne nascerà un nulla di fatto. In seguito, quando finalmente sarà un membro effettivo del party, potete continuare a flirtare fino a sbloccare una sua confessione. Halsin è poliamoroso, e non solo sostiene di avere già altri partner, ma vi inviterà a condividere con un vostro eventuale altro partner questa possibilità per non creare fraintendimenti. Se infatti avete già intrapreso una relazione con qualcun altro ma volete stare anche con Halsin, lui non vi si renderà disponibile finché non avete parlato con gli altri partner. Vi diciamo già che Astarion, Karlach e Cuorescuro sono aperti a questo tipo di relazione, gli altri no.

Altri personaggi con cui avere interazioni romantiche in Baldur’s Gate 3

Ci sono alcuni personaggi reclutabili di Baldur’s Gate 3 coi quali non è possibile avere alcun tipo di romance, come Minsc e Jaheira. Entrambi sono retaggio dei vecchi capitoli di Baldur’s Gate e sono anche un po’ invecchiati, quindi avrebbe senso non poter intraprendere alcun tipo di interazione romantica con loro. Tuttavia ci sono alcuni ospiti dell’Accampamento e altri personaggi minori con cui è possibile avere scene più… adulte.

Mizora

Eh già, si può avere una scena a dir poco infernale con la diavolessa Mizora, l’Immondo-patrono delle abilità da Warlock di Wyll. A metà tra il bondage e la tortura infernale, questa interazione romantica è possibile sbloccarla nell’Atto 3, quando Mizora verrà a far parte del vostro Accampamento come ospite. Per arrivare a questo punto seguite questi passi:

Dovete reclutare Wyll nel vostro Accampamento. Liberate Mizora dalla capsula dei Mind Flayer nell’Atto 2. Nell’atto 3 parlate con Gortash alla Rocca del Drago, ma non attaccatelo. In un’altra stanza troverete Mizora, parlate con lei e verrà al vostro Accampamento. Mizora darà un ultimatum a Wyll, non vi spieghiamo i dettagli ma insomma finché non si compirà questo ultimatum, in un senso o nell’altro, Mizora resterà all’Accampamento. A un certo punto lei proverà a tentarvi. Accettate l’offerta e verrà a trovarvi nel sonno. Buon divertimento.

Potete avere questo rapporto anche se siete romanticamente impegnati con altri personaggi. Ovviamente aspettatevi loro reazioni il mattino seguente.

Guardiano

Avete presente il Guardiano che scegliete durante la creazione del vostro personaggio? Vi risparmiamo i dettagli su chi o cosa possa essere per evitare spoiler enormi, ma sappiate che è possibile avere un rapporto con lui o lei… in una forma che non pensereste mai. Per sbloccare questa interazione basta semplicemente assecondare ogni sua scelta e accettare più o meno ogni sua idea. Se proverà a… trasformarvi, potrete anche declinare questa offerta, ciò non intaccherà la possibile relazione che può nascerne. Come con Mizora, anche il rapporto con il Guardiano potrebbe avere effetti insperati con il vostro party, soprattutto se avete già una relazione con uno dei vostri compagni.

Harleep

Durante una missione di Raphael nell’Atto 3 potrete incontrare un personaggio dall’aria molto familiare, una sorta di doppio di Raphael in forma draconica ma dall’aspetto più giovane e avvenente Baldur’s Gate 3. Lasciamo a voi la scoperta di questa chicca, sappiate solo che sarà molto doloroso e potenzialmente mortale.