Baldur’s Gate 3: scovate delle immagini del gioco, ecco personaggi e ambientazioni

Sono passati diversi mesi da quando Larian Studios ha annunciato il proprio Baldur’s Gate 3, e fino a questo momento non abbiamo più ricevuto alcuna nuova informazione sul titolo. Proprio questa sera però, è atteso il rilascio di un nuovo video incentrato sul gameplay dell’opera di Larian, che ci permetterà di dare una prima occhiata più concreta a quello che il team di Divinity Original Sin ha in serbo per gli amanti dei CRPG.

Sembrerebbe però che un leak abbia anticipato il video di stasera, pubblicando su ResetEra quelli che sembrano degli screenshots presi direttamente dalle fasi di gameplay di Baldur’s Gate 3. Le immagini mostrano delle ambientazioni sia aperte che chiuse, con una visuale molto classica a volo d’uccello per le fasi di azione ed esplorazione. Mentre per quanto riguarda i dialoghi, la telecamera si sposta mostrando l’interlocutore difronte al giocatore.

Non ci rimane altro che aspettare il video di stasera che verrà pubblicato sul canale YouTube ufficiale di Larian Studios intorno alle ore 21:30, orario italiano. Sicuramente oltre a queste immagini ci sarà altro che verrà mostrato, e soprattutto sarà interessante vedere cos’altro ci possiamo aspettare da Baldur’s Gate 3.

Vi ricordiamo che Baldur’s Gate 3 non ha ancora una data di uscita specificata, ma l’intenzione di Larian Studios è quella di rilasciare il titolo in accesso anticipato nell’arco del 2020 su PC e Google Stadia, mentre le versioni per console non sono state ancora confermate. Cosa ve ne pare di queste immagini di Baldur’s Gate 3 trapelate in rete?