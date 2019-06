Baldur’s Gate 3: scovati dei metadata nel sito teaser di Larian Studios

Baldur's Gate 3 sarà presto annunciato? Dei metadata scovati all'interno del sito di Laria Studios fanno pensare che gli sviluppatori siano al lavoro.

Nella giornata di ieri vi abbiamo segnalato che il sito ufficiale di Larian Studios si è aggiornato, pubblicando un’immagine teaser nella quale compare il numero romano III. Le speculazioni sono partite immediatamente: i fan, come è ovvio, hanno subito pensato a Divinity: Original Sin 3, terzo capitolo dell’apprezzatissima serie di giochi di ruolo strategici. Dopotutto, visto che Divinity: Fallen Heroes è pianificato per l’uscita quest’anno, non sarebbe strano se gli sviluppatori si stessero già preparando per un nuovo capitolo della saga. Eppure, esiste un’altra soluzione: potrebbe trattarsi di Baldur’s Gate 3

Sono infatti stati scovati dei metadata all’interno del sito che sembrano puntare proprio in questa direzione. Come segnalato da Ilya su Twitter, all’interno del sito è possibile leggere nei medata la scritta “BaldursGate_logo_III_retouched.png”. Inoltre, un utente ResetEra ha segnalato che facendo il download del video teaser e aprendolo con un editor di testo appaiono le scritte “2019 Wizards of the Coast. All rights reserved. Baldur’s Gate” e anche “Gather Your Party”.

Quest’ultima scritta è un riferimento al primo Baldur’s Gate. Nel caso non lo sappiate, parliamo di uno dei CRPG più famosi al mondo, sviluppato da BioWare. Il suo seguito, Baldur’s Gate 2: Shadows of Amn è ancora oggi considerato come uno dei grandi capolavori dell’industria videoludica. La serie è considerata fonte di ispirazione da molti sviluppatori moderni.

Nell’ottobre 2018 si è scoperto che Larian Studios era al lavoro su un nuovo gioco, conosciuto come “Project Gustav”. Il CEO della società aveva commentato il progetto con la domanda: “Come possiamo fare qualcosa di superiore a Divinity: Original Sin 2?”. Siamo certi che molti fan di vecchia data del genere potrebbero rispondere “con Baldur’s Gate 3“. Essendo l’E3 2019 alle porte, potremmo arrivare un annuncio a breve termine. Diteci, cosa preferite: Baldur’s Gate 3 o Divinity Original Sin 3?