Batman Arkham, WB Montreal già al lavoro sul prossimo gioco?

Dopo gli ottimi capitoli della serie di Batman Arkham, molti appassionati della saga sta ora attendendo con ansia l’arrivo di Gotham Knights, il capitolo multiplayer della serie e successore di Batman Arkham Knights. Le informazioni in nostro possesso sul titolo attualmente in lavorazione sono ancora molto poche, ma già vengono alla luce possibili dettagli sul prossimo progetto di Warner Bros. Montreal.

Alcuni utenti fanno notare che sul profilo LinkedIn di uno degli sviluppatori è presente un’informazione legata a un possibile secondo gioco in lavorazione presso gli studi di Warner Bros. Games Montreal. Nello specifico, si tratta di uno dei Senior Artist della software house, che al momento si occupa di Gotham Knights, e che tra i progetti su cui sta lavorando si trova anche un titolo non ancora annunciato.

Si tratta di una scoperta molto interessante proprio perché né Warner Bros. e né la software house hanno fatto menzione di alcun altro progetto in questi ultimi mesi. Tuttavia, dal profilo LinkedIn dello sviluppatore veniamo a sapere anche che il misterioso titolo è in realtà in lavorazione contemporaneamente a Gotham Knights, e che alcuni elementi sono stati già realizzati. Chiaramente è difficile dire in che fase dello sviluppo si trova attualmente il gioco, né di cosa si tratterà effettivamente.

Senza dubbio il pensiero va subito a un nuovo capitolo della serie di Batman Arkham, magari il sequel cancellato, soprattutto ora che Rocksteady è al lavoro su Suicide Squad: Kill the Justice League. Tuttavia, se vogliamo ipotizzare, potremmo pensare anche a qualcosa relativo ad altri supereroi di DC Comics: sarebbe davvero fantastico riscoprire i giochi di Superman, ma non ci dispiacerebbe neanche qualcosa di completamente nuovo, come un gioco su Flash, su Wonder Woman o Aquaman.

Insomma, Warner Bros. ha la possibilità di fare qualcosa di davvero unico, motivo per cui non vediamo l’ora di scoprire cosa si cela dietro questo misterioso titolo. Peraltro, non dimentichiamo che potrebbe trattarsi anche di una serie differente, ora che tra i franchise della compagnia sono in sviluppo altri giochi come MultiVersus o Hogwarts Legacy. Fateci sapere commentando in calce cosa pensate che possa essere questo titolo!