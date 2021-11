MultiVersus è finalmente ufficiale! Trailer e dettagli del nuovo picchiaduro gratuito!

Dopo diversi rumor e leak, il “Super Smash Bros.” di Warner Bros. Interactive Entertainment è stato finalmente ufficializzato. Parliamo, ovviamente, di MultiVersus il picchiaduro che riunisce tutti i franchise di WB in un unico videogioco, che sarà completamente gratuito. Il titolo è stato presentato con un lungo trailer, che ha spiegato alcune meccaniche di gioco e la visione futura del team di sviluppo dietro il progetto.

Stando al video, che trovate poco più in basso, MultiVersus è un picchiaduro pensato per essere giocato da chiunque: giocatori occasionali, fan dei franchise di Warner Bros. e atletiti eSport. Il gioco presenterà una vasta selezione di personaggi e lancio ne saranno introdotti ben 13 (14, se consideriamo Tom & Jerry come personaggi singoli e non come l’iconico duo) e tra questi sono presenti Harley Quinn, Batman, Bugs Bunny, Shaggy e (sorpesa) Arya Stark. Anche gli stage di gioco saranno inoltre ispirati agli stessi franchise e nel corso degli anni l’intenzione è quella di pubblicare sempre più arene e personaggi, oltre che skin per i vari combattenti.

MultiVersus sarà ovviamente giocabile con gli amici o in single player. WB Games ha posto molto l’accento sulla collaborazione, soprattutto nelel moddalità 2 vs 2, dove sarà necessario lavorare tutti insieme per poter vincere le battaglie. Ogni personaggio ha a disposizione un albero di perk che ne migliorano le statistiche e le efficacia in combattimento, oltre che ad alcuni poteri in grado di aiutarlo nella lotta. Sarà presente una modalità allenamento e una modalità di partite classificate e supporterà il crossplay tra le varie piattaforme.

Quando sarà disponibile il nuovo picchiaduro? Molto presto. MultiVersus infatti si prepara ad uscire nel corso del 2022, per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X e PC. WB Games organizzerà dei test per provare il gioco: per essere selezionati occorre però iscriversi al sito ufficiale, raggiungibile cliccando qui.