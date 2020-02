Batman: un insider conferma che il prossimo gioco sarà un reboot

Sembra quasi scontato ormai che il prossimo gioco dedicato al Cavaliere Oscuro è dietro l’angolo. Da qualche mese non si fa altro che parlare di un probabile titolo dedicato a Batman ed i svariati rumor usciti in rete non fanno altro che alimentare queste teorie. Qualche tempo fa vi abbiamo riportato un curioso dettaglio uscito dalla bocca di un insider. Stando alle parole di questa persona il prossimo titolo creato da WB Games non sarà un sequel diretto della serie Arkham, ma una specie di Soft-Reboot.

Ad alimentare ancora di più queste voci di corridoio è il noto insider Sabi, che attraverso un post su Twitter avrebbe confermato il rumor riguardante il Reboot di Batman. Stando alle parole dell’insider il nuovo titolo segnerà un nuovo inizio per la saga di Batman (mettendo una volta per tutte la parola “Fine” alla saga Arkham). Queste informazioni (sempre stando a Sabi) provengono da fonti implicati nello sviluppo del gioco.

Now that I’ve talked to multiple people on it… the new Batman game does seem to be a reboot. The name also changed during development. On the bright side, the Court of Owls is still a big focus, as I said before.

— Sabi (@New_WabiSabi) February 17, 2020