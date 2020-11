Battle Royale alla Fortnite nel mondo di Vampire the Masquarade: trailer

Viviamo in un periodo in cui uno dei generi più amati ed abusati da parte di molte software house è il battle royale. Questo si tratta a tutti gli effetti di una categoria semplice da capire e difficile da padroneggiare, nonostante tutto questo riesce a tenere incollati migliaia e migliaia di videogiocatori in tutto il mondo. Lo testimoniano infatti i due titoli più in voga del momento, Fortnite e Call of Duty Warzone. Rispettivamente questi riescono a macinare record su record a distanza di mesi (Per il battle royale targato Epic Games anche anni), aggiungendo tante ricche modalità ed eventi di ogni tipo.

Lo studio svedese Sharkmob, fondato nel 2017, agli ex sviluppatori di Massive Entertainment IO Interactive, ha annunciato il suo primissimo progetto: un gioco battle royale multiplayer ambientato nell’universo di Vampire the Masquarade, famoso titolo basato sull’omonimo gioco di ruolo della White Wolf Game Studio. Qui di seguito potete gustarvi il primo trailer dedicato con l’uscita fissata al prossimo anno.

“Un’emozionante interpretazione di una proprietà intellettuale classica di culto”. Queste le parole degli sviluppatori. “Possiamo ora dire con orgoglio che si tratta di un gioco ambientato nell’universo di Vampire: The Masquerade”. Il gioco potrebbe essere davvero molto promettente, ad oggi ovviamente non si può giudicare, ma potrebbe essere una valida alternativa ai classici battle royale rilasciati negli ultimi anni. Sharkmob sta anche lavorando a due ulteriori progetti che li descrive come “prodotti di qualità tripla A” decisamente ambiziosi. Non ci resta quindi che aspettare ulteriori novità a riguardo.

