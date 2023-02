DICE ci ha invitati ad assistere a una presentazione della Stagione 4, Eleventh Hour, per un primo sguardo alle novità in arrivo su Battlefield 2042. Dopo aver reintrodotto un sistema di gioco basato sulle classi con l’aggiornamento 3.2, è tempo di mettere nelle mani dei giocatori nuovi strumenti offensivi e difensivi per spingere ancora di più sul gioco di squadra.

Se con la Stagione 3 Crescendo ci siamo spostati nella selvaggia Svezia di Testa di Ponte, in Eleventh Hour opteremo per un totale cambio di scena con la mappa Flashpoint. Nuovi scontri ci attendono a Richtersveld, nel Capo Settentrionale del Sudafrica, una zona caratterizzata da un territorio desertico con pianure sabbiose e formazioni rocciose marcate. Un gradito cambio di ambientazione rispetto al focus più recente sui ghiacci di Deriva e il verde svedese.

Nel Richtersveld si trova anche una struttura di lavorazione ormai abbandonata che sarà un ottimo teatro di scontro per gli ingaggi ravvicinati come già promesso e anticipato dal team. Flashpoint offrirà infatti un buon mix tra spazi aperti, zone ristrette, punti elevati e al di sotto del livello del terreno. Gli spazi ovviamente offriranno una buona manovrabilità dei veicoli, in particolare in D1 si potrà combattere all’interno dell’area facendo scendere a destinazione i veicoli di terra con un ascensore.

Possiamo già ipotizzare che gli scontri più caotici avverranno in questo settore e sarà importantissimo il ruolo dei genieri sia nel preservare i mezzi che nel sabotare in ogni modo l’offensiva nemica. Flashpoint si preannuncia una mappa con zone di scontro molto accese, come nei punti chiave di una grande turbina in E1 e il nucleo centrale di un reattore in F1, entrambi spazi per scontri più diretti e un ritmo di gioco meno compassato.

Camila Blasco e il nuovo arsenale di Eleventh Hour

Con la Stagione 4 arriverà anche l’ultimo Specialista previsto, per un totale di 14 diversi personaggi tra cui scegliere. Camila Blasco, di classe ricognitore, è un’esperta di imboscate che adotta uno stile che potremmo definire furtivo. Grazie all’addestramento e al suo kit è in grado di muoversi senza allertare la tecnologia basata sul rilevamento dei movimenti. Il suo Gadget, un dispositivo di infiltrazione X6, impedisce alla strumentazione ostile di agganciare i bersagli e interferisce anche con la tecnologia di rilevamento creando “zone morte” di comunicazione all’interno del suo raggio fino a quando non viene distrutto o disattivato.

In queste zone di disturbo sono individuate e rivelate le tecnologie nemiche per consentirne un’eliminazione rapida ed efficace. Camila è un ricognitore interessante perché sembra promuovere un approccio più attivo rispetto al posizionarsi in un punto per tutta la partita, ma tutto dipenderà da come i giocatori decideranno di utilizzarla. Trattandosi dell’ultimo Specialista che farà il suo ingresso in Battlefield 2042, il supporto del team si sposterà più sul lato del bilanciamento, soprattutto per affinare il sistema di classi, e verrà espansa la linea di skin ed elementi cosmetici.

Tra le armi in arrivo segnaliamo il fucile a pompa Super 500, il fucile d’assalto RM68, il mitra AC9, la mitragliatrice leggera RPT-31 e il trasferimento da Battlefield Portal del fucile da cecchino SVD e la mitragliatrice Type 88, entrambe provenienti da Battlefield 3. Del nuovo arsenale, il Super 500 è chiaramente progettato per venire incontro agli scontri ravvicinati, infatti si tratta di un fucile a pompa senza calcio e con un sistema a scorrimento, perfetto anche per le irruzioni e per quella potenza extra nelle situazioni più critiche.

L’RM68 è un fucile d’assalto di nuova generazione caratterizzato da un silenziatore integrato. La sua costruzione è pensata per migliorare la stabilità e il controllo del rinculo ed è alimentato da munizioni da 6.8mm con involucro di polimero. Un fucile sicuramente versatile per gli scontri a medio e corto raggio. L’AC9 è un mitra estremamente leggero e dalle dimensioni contenute. A vederlo in azione sembra avere una cadenza di fuoco elevata. Nelle situazioni più concitate potrebbe servire del fuoco di copertura e chi meglio di una mitragliatrice leggera può darlo? L’RPT-31 è un prototipo a bassa cadenza, con colpi ad alto impatto e velocità dei proiettili elevata che potrà dare parecchio fastidio.

Tra i nuovi gadget spicca il lanciatore esplosivo SPH, un’arma che può mettere in difficoltà la fanteria in quanto i suoi proiettili possono attaccarsi al corpo dei soldati ed esplodono con un po’ di ritardo, il che vuol dire che se non si è attenti si può avvicinare l’esplosione ai propri compagni. L’altra particolarità è che la cartuccia ospita due colpi, quindi doppia minaccia prima di essere obbligati a ricaricare.

Il nuovo veicolo CAV-Brawler, invece, è dotato di un sistema di rilevamento delle minacce che individua i soldati nemici nelle vicinanze, inoltre è in grado di evidenziare quando si viene attaccati e il suo sistema difensivo può contrastare proiettili e bersagli vicini con delle granate. Ogni strumento è stato chiaramente pensato per dare il meglio nel combattimento CQB e per migliorare il gioco di squadra. Il CAV-Brawler ospita anche postazioni aperte che possono essere utilizzate per riparare il veicolo o per attaccare direttamente i nemici, ma può anche essere utilizzato per raggruppare tutta la squadra anche quando tutti i posti sono occupati.

Con la stagione 3 ormai agli sgoccioli, la stagione 4 di Battlefield 2042, Eleventh Hour, è pronta a fare il suo debutto e come sempre potrà contare su un Pass Battaglia con un percorso gratuito e un percorso premium. Tutte le aggiunte che modificano il gameplay, come armi, specialisti e veicoli, possono essere ottenute gratuitamente, mentre con la traccia premium potranno essere ottenute nuove skin per Irish e Camila Blasco oltre a molte altre ricompense.