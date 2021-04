Battlefield 6 con battle royale gratis, tutti gli indizi

Che vi piaccia o meno, il genere dei battle royale sta prendendo sempre più piede, anche per il suo essere estremamente accessibile. Come ben saprete pure Call of Duty ha deciso di intraprendere questa strada, rivelandosi estremamente azzeccata anche a livello di guadagni per Activision. Sembra inoltre che il prossimo capitolo in uscita proprio quest’anno potrebbe non vedere proprio la luce, rompendo così la tradizionale uscita annuale che ha accompagnato gli appassionati della saga per oltre 2 generazioni videoludiche. Se ciò fosse vero, probabilmente Battlefield 6, altro capitolo attesissimo, potrebbe non avere rivali.

Sembra che proprio Battlefield 6 sia stato vittima recentemente di un possibile leak, che svelerebbe novità a dir poco interessanti, tra cui una modalità battle royale gratuita accessibile per tutti, ma andiamo per punti. Le informazioni in questioni, che vi invitiamo a prendere come di consueto con le dovute pinze, sono state analizzate dal noto leaker Tom Henderson che avrebbe confermato in parte il tutto, tra cui un trailer in arrivo a momenti.

La fonte quindi sosterrebbe che il prossimo Battlefield sarà ambientato in Eurasia intorno al 2030, si parla inoltre di 13 mappe di gioco disponibile con un multiplayer composto da ben 128 giocatori. Nessuna schermata di spawn dei veicoli ed il ritorno delle classi Assault, Engineer, Support e Recon.

A new unverified Battlefield 6 leak claims: • Set in Eurasia in the 2030s.

• 13 maps designed around 128 player conquest.

• No vehicle spawn screen.

• Assault, Engineer, Support, and Recon return.

• Free-to-play Battle Royale coming March 2022.

Per quanto riguarda invece il battle royale questo sarà previsto di essere lanciato nel corso del 2022, precisamente a marzo, un po’ come avvenuto proprio con il free to play proposto dal suo “rivale” Call of Duty. Vedremo quindi se tutte queste corpose informazioni si riveleranno veritiere, noi onestamente siamo davvero curiosi di scoprire tutti i dettagli su questo nuovo ed atteso Battlefield. Insomma, se dovessimo fare affidamento alla fonte da qui fino alla prossima settimana dovrebbero rilasciare un trailer dedicato, per questo vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine.