Mentre l’acquisizione di Activision, Blizzard e King da parte di Microsoft non è ancora conclusa, la compagnia di Redmond sta andando incontro a una serie di preoccupazioni da parte degli enti regolatori e non solo. È un momento alquanto particolare e delicato per questo affare, e a sottolineare quanto questa acquisizione possa dare una forte scossa all’industria ci sono anche i tentativi da parte di Sony di mettere il bastone tra le ruote a Microsoft, con la compagnia nipponica che di recente ha messo in mezzo anche Battlefield, COD e EA.

Proprio di recente Sony ha compilato, e poi pubblicato, un nuovo documento che va a sottolineare, punto dopo punto, come la compagnia giapponese sia convinta che l’acquisizione di Activision e Blizzard da parte di Microsoft possa andare a ledere la concorrenza sul mercato. Tra i punti salienti, scopriamo che per Sony la portata di un franchise come quello di Call of Duty non è replicabile, e che altri giochi del suo stesso genere non possono rivaleggiare con la saga FPS di Activision.

In tutto questo Sony cita espressamente la serie di Battlefield di EA e DICE, sottolineando come questo franchise sia certamente un rivale di Call of Duty, ma non può competere con il brand di Activision. “Call of Duty è un franchise troppo ben radicato perché qualsiasi rivale, non importa quanto ben strutturato, possa competervi”, questo è quanto si può leggere in un passaggio all’interno dell’ultimo documento rilasciato da Sony.

Il documento, infine, continua sottolineando come la saga di COD, nel corso degli ultimi dieci anni, abbia immesso sul mercato giochi che hanno effettuato delle vendite mostruose e che si tratta del franchise più venduto all’interno del genere degli sparatutto in prima persona. Per Sony nessun altra compagnia può competere, perché nessuno ha a disposizione le risorse e l’esperienza necessaria per poter eguagliare un successo simile.

