Bayonetta 3 per Nintendo Switch, le rassicurazioni di Kamiya

Tempo fa, sono stati annunciati alcuni titoli interessanti in arrivo su Nintendo Switch, come Bayonetta 3, Metroid Prime 4 e il sequel di The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Per giustificare il silenzio, Nintendo ha dichiarato di voler condividere novità soltanto “al momento giusto”, lasciando con l’amaro in bocca numerosi fan. Fortunatamente, però, sembra che Bayonetta 3 per Nintendo Switch sia un progetto tutt’altro che abbandonato.

A darci questa conferma è il game director Hideki Kamiya, che ha lasciato alcune dichiarazioni per la rivista Famitsu, in un articolo in cui gli sviluppatori giapponesi anticipano al pubblico quali saranno i loro progetti per l’anno nuovo. Precisamente, Famitsu è riuscita ad intervistare ben 110 sviluppatori. Bayonetta 3, è stato annunciato da diverso tempo, ovvero tre anni fa, ma finalmente abbiamo qualche rassicurazione. Su Metroid Prime 4 e Breath of the Wild 2 invece regna il silenzio, ma quest’ultimo potrebbe riservarci qualche sorpresa nei prossimi mesi, considerando che nel 2021 questa celebre saga spegnerà la 35esima candelina.

“Farò del mio meglio” dichiara Hideki Kamiya in vista del 2021, informandoci anche sulle novità: “Molte persone sono preoccupate per Bayonetta 3, considerando che non ci sono state nuove informazioni in seguito al suo annuncio, ma le verifiche dei nuovi sistemi sono andate alla grande e lo sviluppo sta andando molto bene, quindi potete stare tranquilli”. (Ho copiato il commento che ho scritto per il 2020). Anche il Project GG (titolo provvisorio) finalmente è entrato in azione, quindi rimanete in attesa“.

Le parole di Hideki Kamiya sono state molto rassicuranti per il progresso di Bayonetta 3. Considerando che fino a questo momento non sono stati diffusi né immagini né filmati riguardanti il gameplay, è facile immaginare che al momento del suo annuncio il titolo fosse addirittura in fase di pre-produzione. Confidiamo nell’imminente 2021. Gli sviluppatori hanno diffuso parole di entusiasmo per l’anno nuovo, incoraggianti per il grande pubblico, come quelle di Naoki Yoshida, che dichiara espressamente: “Il 2021 sarà l’anno più impegnativo della mia carriera”, oppure quelle di Junzo Hosoi, la cui personale parola chiave per il 2021 è: “Riavvia“. Dopo il nefasto 2020, è evidente che tutti vogliano ripartire col piede giusto, intensificando il supporto ad ambiti progetti avvolti nel mistero. In attesa di novità in merito, continuate a seguirci.