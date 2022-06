Roblox si conferma essere sempre di più uno dei mezzi preferiti da parte delle aziende. L’enorme sandbox virtuale ha stretto collaborazioni con diversi brand, l’ultimo l’italiano Benetton, che nelle ultime ore ha annunciato l’apertura del suo primo “store” virtuale. Chiamato PlayChange, il negozio è stato modellato per apparire come il punto vendita di Corso Vittorio Emanuele II di Milano.

Benetton in Roblox non è solo un’esposizione e un negozio, ma anche un vero e proprio raccoglitore di esperienze. All’interno di PlayChange, infatti, i giocatori potranno accedere a tre portali, ognuno dei quali porterà a tre esperienze diverse. In Pink It!, per esempio, i giocatori dovranno far diventare rosa il maggior numero di sagome fluttuanti in cielo, mentre Green Adventure permettere di esplorare una foresta. The Color Race è una corsa ambientata in un deserto. Le tre esperienze permetteranno alle persone di ricevere delle card, che daranno diritto a uno sconto nei negozi United Colors of Benetton che aderiscono all’iniziativa.

“Stiamo sperimentando un’omnicanalità diffusa, amplificando l’esperienza di shopping fisica con una nuova completamente virtuale e creando una circolarità in ottica phygital tra mondo fisico–Metaverso–mondo fisico”, le parole di Antonio Patrissi, chief digital officer di Benetton Group. Successivamente, Patrissi ha aggiunto che Benetton è un brand pioneristico, capace di anticipare tempi e tendenza. “il nostro obiettivo è quello di esplorare per primi le nuove possibilità di coinvolgimento che questa nuova tecnologia offre, avvicinandoci sempre di più alle abitudini di consumo e alla visione che le generazioni più giovani hanno del mondo del fashion e del retail”. Potete dare uno sguardo alle tre esperienze e al trailer di presentazione di PlayChange grazie al video che trovate poco più in basso.

Roblox ha stretto importanti collaborazioni anche con Gucci, Spotify e SEGA. Chissà se in futuro il sandbox non diventerà il vero e proprio metaverso definitivo per computer: d’altronde si tratta del primo gioco mainstream ad avvicinarsi sempre di più all’idea.