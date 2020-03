Bethesda: dopo l’insuccesso di Fallout 76 la compagnia vuole continuare a sperimentare

Fallout 76 non verrà di certo ricordato come uno dei titoli meglio riusciti di Bethesda, anzi, sono molti i videogiocatori appassionati della saga di Fallout rimasti delusi dal gioco. Nonostante il team di sviluppo abbia provato molteplici volte a risollevare la situazione con diversi aggiornamenti, i risultati sono comunque stati contrastanti. Tuttavia, solo perché l’esperimento Fallout 76 non ha prodotto i risultati sperati, ciò non significa che Bethesda non continuerà a proporre ulteriori sperimentazioni anche in futuro.

Ne ha parlato proprio Pete Hines durante un’intervista sul canale YouTube Kinda Funny Games, dove il responsabile del marketing della compagnia americana ha dichiarato ciò che segue. “Abbiamo provato ad effettuare un grande cambio di direzione per lo studio, e solo perché non è andato bene non significa che non avremmo dovuto farlo. Significa che dobbiamo imparare la lezione da tutto ciò che non ha funzionato, così che la prossima volta riusciremo ad evitare alcuni degli errori commessi”.

Insieme a queste dichiarazioni, Pete Hines ha voluto anche sottolineare come Bethesda continuerà a sviluppare e produrre grandi giochi di ruolo ed esperienze prettamente per giocatore singolo, motivo per cui hanno voluto annunciare titoli del calibro di Starfield e The Elder Scrolls 6 con così largo anticipo. Infine Hines ha voluto dichiarare che: “se i team di sviluppo e gli editori non sono disposti a prendersi dei rischi ogni tanto, titoli del calibro di Horizon Zero Down non uscirebbero mai”.

Al momento Fallout 76 sta per ricever il tanto atteso aggiornamento Wastelanders, vedremo se con il ritorno degli NPC umani e con le novità che verranno introdotte il titolo multiplayer di Fallout riuscirà a mettere d’accordo i giocatori. Nel frattempo, come detto da Hines, Bethesda continuerà comunque a proporre qualcosa di più sperimentale anche in futuro. Che cosa vi aspettata dal futuro della compagnia di The Elder Scrolls e Fallout?