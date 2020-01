Bioshock The Collection arriverà a breve su Nintendo Switch?

Il successo di Nintendo Switch è ormai innegabile. In poco meno di 3 anni il colosso giapponese è riuscito a “ricrearsi” dando vita a uno dei prodotti videoludici più interessanti di questa generazione. Proprio vista questa gigantesca popolarità dell’ibrida, sempre più software house portano i propri prodotti anche sulla piattaforma Nintendo. Sappiamo già che il colosso di Kyoto ha in programma il rilascio di varie IP proprie nel corso di quest’anno. Ma stando a delle recenti informazioni anche Bioshock The Collection si sta preparando ad arrivare su Switch!

Secondo un’immagine comparsa in rete durante le scorse ore, i primi 3 capitoli di Bioshock sono stati ufficialmente classificati da un ente taiwanese. Non ci sono ancora state conferme ufficiali da parte di 2K o Nintendo stessa, ma questo documento potrebbe provare l’effettiva esistenza della versione Nintendo Switch di Bioshock The Collection. Inoltre non sappiamo neanche se effettivamente l’intera collezione dei giochi sarà presente sotto forma di Bundle unico (o vendibili a parte).

Sicuramente questa notizia potrebbe tranquillamente confermare certi rumor sbucati in rete durante le scorse settimane. Come sempre in questi casi vi invitiamo a prendere tutte le informazioni con le dovute pinze e aspettare relative conferme dai diretti interessati. Andiamo inoltre a precisare che il leak in questione non specifica una data d’uscita di Bioshock The Collection.

È ormai scontata la possibilità di vedere a breve un Nintendo Direct dedicato a confermare (o smentire) questi rumor. A noi farebbe più che piacere ritornare a Rapture (o a Columbia) grazie al nostro Nintendo Switch. Vi ricordiamo che Bioshock The Collection è attualmente disponibile per PlayStation 4, Xbox One e PC.