Black Friday 2021: i migliori controller per console

Con l’arrivo del Black Friday 2021 ci sono inevitabilmente offerte e sconti anche sui controller delle console, accessori indispensabili per i videogiocatori. Su Amazon stanno già fioccando tagli di prezzo su numerosi modelli e marche, e per questo motivo abbiamo deciso di raccogliere i migliori gamepad in sconto in questo articolo.

In questa guida abbiamo scelto di mettere in lista i migliori controller alternativi a quelli ufficiali delle console per tre motivi principali: il primo è che, di solito, sono varianti più economiche e più soggette a sconti rispetto alle controparti ufficiali di Sony, Nintendo e Microsoft. Il secondo motivo è da individuare nelle funzioni aggiuntive che la maggior parte di essi inglobano nelle loro caratteristiche: basta prendere in esame i tasti aggiuntivi dei controller PowerA, ai comandi audio dei controller PDP e all’impugnatura ergonomica dei gamepad EasySMX per fare degli esempi.

Il terzo e ultimo motivo che ci ha spinto a cercare controller alternativi per le vostre console è rappresentato dall’estetica, dato che la maggior parte di tali prodotti cerca di differenziarsi per grafiche, forme e dettagli estetici accattivanti o addirittura personalizzabili. I controller PowerA, per esempio, hanno un sacco di grafiche basate su personaggi e brand celebri, da leccarsi i baffi per i fan più puri di queste firme famose. Altri controller invece hanno semplicemente forme particolari, più aggressive o più ergonomiche, che possono soddisfare gusti diversi. Altra caratteristica di riguardo è il posizionamento degli analogici: siete più comodi con una posizione asimmetrica delle levette o le preferite alla stessa altezza? Valutate con attenzione questi dettagli prima di effettuare un acquisto.

In coda a questa guida abbiamo incluso anche i controller ufficiali delle console next-gen, dato che abbiamo constatato in passato che alcuni modelli ufficiali sono stati soggetti a sconti piccoli e grandi proprio durante il periodo del Black Friday e quello immediatamente precedente. Consultate con frequenza questa guida perché la aggiorneremo continuamente, appena scopriamo offerte allettanti su prodotti meritevoli di attenzione. Prima di cominciare a esplorare questo articolo, fate anche un salto tra i migliori Joy-Con alternativi per Nintendo Switch, i migliori controller economici e i migliori controller pro.

Controller per console, i migliori del Black Friday 2021

PowerA Controller Cablato Avanzato

Piattaforme: Nintendo Switch

PowerA è uno dei marchi alternativi a quelli ufficiali che offre più varianti ai controller per console. In particolare, abbiamo trovato sconti interessanti sui modelli Cablati Avanzati per Nintendo Switch, contraddistinti da illustrazioni grafiche rappresentative di brand famosi del mondo della Grande N come Animal Crossing, Mario e Pokémon. Al di là degli intriganti dettagli estetici, il Controller Cablato Avanzato di PowerA vanta due pulsanti supplementari mappabili sul retro dell’impugnatura, cavo USB rimovibile con cinturino in velcro e Jack audio da 3-5 mm. Il tutto è supportato dalla licenza ufficiale per Nintendo Switch che garantisce qualità e compatibilità immediata.

PDP Gaming Controller

Piattaforme: Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch

PDP, acronimo di Performance Designed Products, è un’altra marca apprezzata nel campo dei controller alternativi per console. In questo periodo abbiamo trovato offerte sui gamepad per Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch, tutti con estetiche accattivanti e, in alcuni casi, addirittura intercambiabili: i controller per Nintendo Switch, per esempio, hanno la scocca superiore rimovibile, e il tutto è perfettamente licenziato dalla Grande N. In altri casi, come nei modelli Afterglow, la scocca è semi-trasparente e permette di intravedere i meccanismi interni del prodotto, con addirittura la possibilità di cambiare la luce dei led interni. I gamepad PDP per Nintendo Switch sono anche i primi controller con audio integrato mai realizzati per la console, con la possibilità di regolare l’audio attraverso il D-Pad. Il retro di questi controller presenta anche due pulsanti programmabili. I controller per Xbox invece hanno due motori di vibrazione e di trigger di impulsi regolabili attraverso l’app dedicata PDP Control Hub.

Zexrow Wired Controller

Piattaforme: PS4, PC, Android (con adattatore)

Il controller di Zexrow è cablato tramite USB da 2 metri e non è wireless, ma nonostante ciò è una validissima alternativa più economica al controller DualShock per PS4, compatibile anche per PC. I materiali sono di una plastica dura e robusta, con curve ben modellate nel design. Il pad monta anche un doppio sistema di vibrazione per offrire un feedback di gioco realistico. Attenzione solo a quella “touchbar” in alto che, in realtà, non ha funzioni touch: è solo un’emulazione delle caratteristiche del DualShock dal punto di vista visivo. Se siete interessati a quella componente, virate su un altro tipo di controller; viceversa, se le funzioni touch di PS4 non vi attirano e volete risparmiare un po’ di soldi, questo controller può fare al caso vostro.

EasySMX Gamepad Wireless

Piattaforme: PS3, PC, Android (mobile, tablet e TV)

EasySMX si presenta nel Black Friday con un gamepad wireless versatile, data l’adattabilità con addirittura tablet e TV. Il gamepad di EasySMX si collega tramite chiavetta USB per fornire un sistema wireless di comunicazione degli input, con trasmissione di questi fino a 10 metri di distanza a 2.4 Ghz. Il gamepad monta trigger lineari, un grip dal design confortevole ed ergonomico, e soprattutto una doppia vibrazione asimmetrica in grado di immergere il suo utente nel pieno dell’esperienza di gioco. Il controller ha una batteria al litio incorporata con una funzione di sonno intelligente, la quale garantisce una durata aumentata ed efficiente. Infine, il controller monta sulla scocca un pulsante Turbo che consente di spammare un comando il più velocemente possibile senza dover premere fisicamente il pulsante ogni volta.

Offerte sui controller ufficiali next-gen

Piattaforme: PS5, Xbox Series X|S

La next-gen dei videogiochi, nel segno di PlayStation 5 e di Xbox Series X|S, si contraddistingue anche per le funzioni avanzate dei suoi controller. Mentre il mercato cerca ancora di assestarsi, i controller ufficiali sono per il momento i migliori gamepad possibili per le nuove console. Il DualSense di Sony è un gioiello della tecnologia: feedback aptico su tutta la scocca e trigger adattivi sono due funzioni che modificano sensibilmente l’esperienza di gioco ampliando la sensibilità tattile da mero feedback a componente meccanica. Dal lato di Microsoft invece troviamo i nuovi e comodissimi controller di Xbox pensati per essere confortevoli, ergonomici e accessibili a chiunque. In particolare, vi abbiamo proposto il modello Elite Series 2, pensato per i giocatori più esigenti e professionali: controlli analogici e trigger regolabili, componenti intercambiabili, batterie ricaricabili con 40 ore di autonomia, pulsanti aggiuntivi mappabili, comandi vocali, e diversi profili di personalizzazione installabili.

