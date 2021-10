Black Friday 2021: le migliori cuffie PS5

Sta arrivando il Black Friday, quel periodo dell’anno unanimemente riconosciuto come il momento perfetto per portarsi a casa prodotti adocchiati da un po’ di tempo in attesa dell’affare giusto, del miglior prezzo in assoluto.

Manca ancora un po’ di tempo al 26 novembre, data esatta dell’evento, ma quest’anno abbiamo deciso di bruciare le tappe e suggerirvi con largo anticipo alcuni dei prodotti da tenere in considerazione in questo periodo di saldi, così da essere subito pronti ad accaparrarseli. Nello specifico, in questo articolo daremo un’occhiata alle migliori cuffie PS5, vista la grande importanza che l’audio riveste e rivestirà in questa generazione ancora giovane.

Qualora non lo sapeste, PlayStation 5, attraverso il Tempest Engine, regala ai vostri giochi una spazialità dei suoni completa, ovvero 3D. In questo modo tutti i videogiochi supportati (e sono tantissimi) possono beneficiare di queste migliorie audio, e all’interno di questo articolo vi racconteremo dei prodotti praticamente perfetti per sfruttare al massimo queste possibilità: dispositivi comodi, con una buona spazialità sonora e, nel caso di cuffie wireless, anche con una buona durata della batteria. Non mancheranno prodotti appositamente studiati per la nuova Playstation 5, come le bellissime 3D Pulse tanto desiderate dal pubblico sin dal loro annuncio, ma nemmeno altri brand molto noti come Turtle Beach e Hyper X.

Prima di cominciare, vi ricordiamo che nel corso degli ultimi mesi abbiamo affrontato diversi argomenti, quindi qualora siate alla ricerca anche di un buon pannello per sfruttare le vostre nuove console, oppure di una comoda sedia da gaming per completare le vostre postazioni, non dimenticate di dare un’occhiata anche ai migliori OLED per giocare e alle sedie da gaming sotto i 100€, e se volete invece tenere d’occhio le migliori Smart TV del Black Friday 2021, cliccate qui! Detto ciò, possiamo cominciare a dare un’occhiata ravvicinata alle migliori cuffie PS5.

Cuffie PS5, le migliori del Black Friday 2021

Cuffie 3D Pulse

Bramate dai possessori di PlayStation 5 sin dal loro annuncio, le cuffie 3D Pulse rappresentano un modo perfetto per apprezzare l’audio di nuova generazione gestito dal Tempest Engine.

Il design di queste cuffie, esattamente come tutti gli accessori proposti da Sony in concomitanza del lancio di PS5, è molto elegante e riprende molto da vicino lo stile della console. Ci sono i tasti per la regolazione del volume, il mute per il microfono, il monitor per ascoltare la propria voce, accensione e spegnimento e due tasti per bilanciare l’audio del party e del gioco. Tutto il necessario per avere ogni cosa sotto controllo e gestirla comodamente con le proprie dita, senza dover necessariamente passare per i menu della console per abbassare o alzare il volume, oppure mutare il proprio microfono dal controller.

Nulla da rimproverare anche all’ergonomia del dispositivo, che non vi dà nemmeno il compito di trovare la giusta apertura dell’archetto per adattarlo alla vostra testa. Le cuffie, infatti, una volta indossate si adattano automaticamente alla vostra testa, esattamente come fosse un guanto, quindi, non dovrete fare altro che indossare il dispositivo.

Ma arriviamo al pezzo forte, l’audio. Se è vero che una seppur minima spazialità dei suoni è possibile provarla con qualsiasi dispositivo, dal momento che la console simulerà l’audio 3D, è altre sì vero che con un dispositivo appositamente studiato per l’audio 3D la situazione cambia radicalmente, e giochi come Returnal, Ratchet & Clank: Rift Apart o The Last of Us Parte II cambiano dalla A alla Z, regalandovi ore e ore di pura immersione.

Buona anche la batteria ricaricabile che garantisce 12 ore di autonomia, e la compatibilità con PC, dispositivi mobile e persino PS4. Insomma, tra le migliori cuffie PS5!

» Vedi offerta Cuffie 3D Pulse White

» Vedi offerta Cuffie 3D Pulse Midnight Black

Cuffie Turtle Beach Stealth 700 Gen 2

Con le Turtle Beach Stealth 700 Gen 2, saliamo di livello. Le cuffie sono perfettamente compatibili con PlayStation 5 e offrono una qualità costruttiva, design e audio assolutamente premium.

Il design di queste cuffie è davvero ben pensato: alla vista sono molto gradevoli, non pesano moltissimo e puntano sul comfort. Le cuffie, infatti, sono rinforzate in metallo, quindi molto resistenti, e i cuscinetti in memory foam con gel refrigerante Aerofit garantiscono una sudorazione delle orecchie parecchio ridotta e una comodità elevatissima, anche per chi è munito di occhiali.

Esattamente come le 3D Pulse di PS5, le cuffie sono wireless mediante chiavetta USB e connessione Bluetooth, e garantiscono una durata della batteria pari a 20 ore, assolutamente perfette per sessioni di gioco molto prolungate. Notevole anche l’archetto del microfono, che in caso di inutilizzo può essere completamente occultato nell’apposita apertura studiata ad hoc, in modo da non averlo in prossimità delle labbra quando non serve.

Eccezionale anche l’audio, grazie agli altoparlanti Nanoclear da 50 mm che ottimizzano l’audio al meglio, per un suono sempre preciso e ben direzionato, caratteristiche che fanno entrare di diritto questo device tra le migliori cuffie PS5. Curiosa, invece, la possibilità di poter regolare il tutto attraverso un hub esterno: come se non fossero già sufficienti i vari tasti riposti comodamente ai lati dei padiglioni, l’app Turtle Beach Audio Hub vi permette di scegliere vari preset audio e di monitorare i volumi del microfono e del gioco. Procedimento che è possibile espandere anche su PS5, grazie alle impostazioni audio introdotte recentemente, per un’esperienza di assoluto livello e comfort.

» Vedi offerta Cuffie Turtle Beach Stealth 700 Gen 2

HyperX Cloud II

Ecco un altro modello meritevole di attenzione, tra le migliori cuffie PS5, perfette sia per chi cerca una soluzione wireless, sia per chi cerca un dispositivo cablato.

Il design, progettato per chi è munito di occhiali e per chi solitamente non riesce a sopportare a lungo la pressione che l’archetto esercita sulla testa, garantisce leggerezza e qualità. La memory foam e la morbida similpelle di livello premium assicurano un comfort eccellente, trasformando queste cuffie nel partner perfetto per chi è solito macinare ore e ore davanti ai videogiochi che tanto amiamo. Nel caso in cui doveste scegliere la versione wireless, sappiate che ad attendervi ci sono una connessione 2,4GHz a bassa latenza che permette di giocare liberi dai cavi fino a 30 ore, e una portata di circa 20 metri che permette ai giocatori di allontanarsi dalla console in libertà. La versione con cavo è invece munita di un ottimo jack rivestito con cura e molto resistente, oltre che di un telecomando USB che vi permette di gestire al meglio i livelli audio, da gestire con i comodi pulsanti nella versione wireless.

Per quanto riguarda l’audio, segnaliamo la presenza di due driver da 53 mm, assolutamente perfetti per godersi al meglio i propri videogiochi, e una spazialità del suono pari a 7.1 canali, notevoli se combinati al 3D audio di PS5, comodamente accessibile dalla console. Da lodare anche il microfono, che può essere staccato o attaccato liberamente, così da non averlo mai d’intralcio durante le sessioni in single-player.

» Vedi offerta Cuffie HyperX Cloud II wireless

» Vedi offerta Cuffie HyperX Cloud II wireless + microfono

» Vedi offerta Cuffie HyperX Cloud II con cavo

Turtle Beach Recon 500

Chiudiamo con un prodotto perfetto per chi cerca una soluzione nella media senza voler a tutti i costi investire molto, in assoluto tra le migliori cuffie PS5 a prezzo budget.

Partendo dal design, troviamo una regolazione delle cuffie manuale ma perfetta per adattare il dispositivo alla propria conformazione del cranio, grazie al comodo sistema che consente di allargare o stringere manualmente l’archetto. Una volta regolate, le cuffie sono molto comode e, come riporta anche la confezione, perfette per chi indossa gli occhiali, non stringendo affatto nella parte laterale, eccezion fatta, ma leggermente, per una leggera pressione dell’archetto. Segnaliamo anche in questo caso l’utilizzo di cuscinetti in memory foam che riescono nella difficilissima impresa di non scaldare troppo le orecchie quando si raggiungono determinate temperature.

Ma come suonano? Grazie ai due driver 60mm dual in grado di separare e gestire meglio sia gli alti che i bassi, molto bene. Come velocemente spiegato, in questo modo si avranno canali ben separati per gestire al meglio frequenze alte e basse, risultato che può essere migliorato smanettando nelle impostazioni audio di PS5 e regolando l’equalizzazione. Anche il microfono non è da meno, e come per le HyperX può essere rimosso o attaccato all’occorrenza.

» Vedi offerta Cuffie Turtle Beach Recon 500

» Vedi offerta Cuffie Turtle Beach Recon 500 Camo Ghiaccio