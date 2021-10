Black Friday 2021: le migliori Smart TV gaming

Si avvicina il Black Friday 2021 e quale modo migliore per approfittarne se non consultando le offerte e i tagli di prezzo che sono già in corso sui migliori prodotti come le smart TV gaming? In questa guida vi sottoponiamo i migliori televisori adatti al gaming, con alta frequenza di aggiornamento, porte HDMI e funzioni smart che migliorano l’esperienza di gioco, insomma tutte le migliori soluzioni per poter videogiocare in completa comodità e con il massimo della fluidità.

Mancano ancora alcune settimane al Black Friday 2021 quando questo articolo si aggiornerà con tutti i prodotti migliori messi in offerta da Amazon, ma in attesa di scoprire quali saranno questi smart TV gaming in sconto, ecco diverse offerte molto interessanti che si possono già trovare in rete. Come sempre, prima di cominciare la disamina dei prodotti, ricordate di dare uno sguardo anche alle migliori TV gaming del 2021 e alle migliori TV 4K.

Smart TV gaming, le migliori del Black Friday 2021

LG UM745, la più economica

È possibile avere una buona smart TV con colori brillanti, funzionalità utili e un prezzo stracciato? Sì, grazie a LG UM745, un modello incredibile che si merita un posto in questa guida alle migliori smart TV gaming per il Black Friday 2021. Riconoscimento vocale reattivo ed efficiente, sistema operativo veloce e intuitivo, HDR professionale su pannello IPS, visione che si adatta all’illuminazione della stanza, 3 porte HDMI 2.0, modalità smart per gioco, cinema e tanti altri tipi di fruizione. Insomma, c’è di tutto! Parliamo inoltre di 4K con refresh rate che è pari a 120 Hz, ottimo per i videogiochi della vostra console. Il telecomando è completo di rotellina per scorrere più velocemente i menu, di puntatore visibile su schermo, di ricezione vocale e di tasti personalizzati per Netflix, Amazon Prime e Rakuten. L’LG UM745 permette anche di registrare mini video direttamente sulla memoria della TV, ma è possibile anche collegare una memoria esterna.

» Clicca qui per acquistare LG UM745 da 43”

» Clicca qui per acquistare LG UM745 da 55”

LG NanoCell NANO80, l’ottimizzata per il gaming

Uno dei prodotti più acquistati tra le migliori smart TV gaming è sicuramente l’LG Nanocell NANO80, in tutti i suoi tagli di pollici disponibili. Ci aspettiamo di vedere sicuramente uno dei suoi modelli nel Black Friday 2021, ma per il momento potete trovare già prezzi interessanti e perfino sconti. Si tratta di una Smart TV che combina la risoluzione in 4K alla tecnologia NanoCell per offrire un’esperienza senza paragoni: colori puri uniti a tecnologie avanzate LG garantiscono un’immersione visionaria sia nella normale fruizione della TV sia nei gameplay, e quasi non fanno pesare i 60Hz di refresh rate nativi, valore non altissimo ma potenziato dalla tecnologia TruMotion di LG in grado di portare il refreshrate fino a 120Hz. App, telecomando smart, Dolby Digital e modalità di visione a seconda dell’esperienza dell’utente garantiscono una personalizzazione incredibile. Per quel che riguarda il gaming, la TV LG NanoCell dona colori vivaci a qualsiasi modalità di fruizione: che sfruttiate il cloud gaming o una delle porte HDMI per le console, la tecnologia LG garantisce una regolazione automatica delle immagini in alta qualità con le opzioni Game Optimizer.

» Clicca qui per acquistare LG NanoCell 50NANO806PA da 50”

» Clicca qui per acquistare LG NanoCell 55NANO806PA da 55”

» Clicca qui per acquistare LG NanoCell 65NANO806PA da 65”

» Clicca qui per acquistare LG NanoCell 75NANO806PA da 75”

Hisense TV ULED 4K, lo schermo con più contrasto

Passiamo alle TV QLED, un’ottima scelta quando si parla di migliori smart TV gaming. Hisense è una delle migliori marche quando si tratta di televisori, grazie alle tecnolgie implementate nei loro elettrodomestici. La Hisense TV ULED 4K, in tutte le sue forme e varianti, è dotata di Hi-View Engine, un algoritmo che regola in tempo reale le configurazioni interne per ottimizzare l’esperienza visiva. Tali regolazioni avvengono tramite il Full Array Local Dimming, che permette il controllo di ogni zona retroilluminata per offrire più contrasto tra toni scuri e luminosità: parliamo di oltre un miliardo di sfumature di colori vividi grazie all’HDR 1000 nit Peak Brightness e alla tecnologia Quantum Dot Colour. Il refresh rate in gaming varia dai 48Hz ai 120Hz a seconda delle tecnologie smart che usate per ottimizzare il vostro gioco: completa personalizzazione anche nelle vostre esperienze di gameplay.

» Clicca qui per acquistare Hisense 55U81QF TV ULED 2020 da 55”

» Clicca qui per acquistare Hisense 55U81QF TV ULED 2021 da 55”

» Clicca qui per acquistare Hisense 65U81QF TV ULED 2020 da 65”

» Clicca qui per acquistare Hisense 65U81QF TV ULED 2021 da 65”

Sony BRAVIA KD, la più versatile

Volendo restare sui LED, tra le migliori smart TV gaming non potevamo non includere la serie BRAVIA di Sony, e nello specifico i Sony BRAVIA KD. Questi televisori sono tra i più versatili esistenti sul mercato, e sono disponibili in tagli di pollici dai 43 fino agli 85. Questi BRAVIA installano un Processore X1 che, unito al 4K X-Reality PRO di Sony e all’algoritmo Triluminos Pro, garantisce dettagli incredibili e ultra nitidi, con colori resi in maniera vivace in ogni scena. I BRAVIA installano anche sistemi Dolby Vision e Dolby Atmos per una maggiore immersività sia nella fruizione cinematografica che nei gameplay. Se avete una Xbox Series X|S, potete sfruttare al meglio le funzioni di Dolby Vision e Atmos grazie a una partnership siglata di recente. Parlando di gaming, il pannello nativo dei BRAVIA KD garantisce immagini fluide e basso input lag grazie alla frequenza di aggiornamento che viaggia tra i 100 e i 120Hz sfruttando il Motionflow XR. Anche questi prodotti hanno subito un bel calo di prezzo in vista del Black Friday 2021, conviene approfittarne già!

» Clicca qui per acquistare Sony BRAVIA KD-43X85JP da 43”

» Clicca qui per acquistare Sony BRAVIA KD-50X85JP da 50”

» Clicca qui per acquistare Sony BRAVIA KD-55X85JP da 55”

» Clicca qui per acquistare Sony BRAVIA KD-65X85JP da 65”

» Clicca qui per acquistare Sony BRAVIA KD-75X85JP da 75”

» Clicca qui per acquistare Sony BRAVIA KD-85X85JP da 85”

Samsung QLED Serie Q70A e Q75A, le più performanti

Arriviamo al pezzo da 90 delle migliori smart tv gaming. Samsung QLED Serie Q70A e Q75A sono i televisori che tutti vorremmo avere prima o poi nella vita. La tecnologia Quantum Dot cattura la luce per trasformarla in colori mozzafiato, il processore Quantum 4K Lite è tra i più veloci e intelligenti nelle smart TV, il Motion Xcelerator Turbo+ garantisce azioni di gioco in 4K a 120 Hz di refresh rate, e il sistema operativo Tizen garantisce questi prodotti come la migliore piattaforma di intrattenimento disponibile: facile, veloce e intuitivo. È possibile anche impostare lo schermo in modo da presentare i videogiochi a 21:9 o 32:9 se tra le opzioni hanno risoluzioni Ultrawide, per un’immersione in gioco ancora più cinematografica. Grazie alla tecnologia FreeSync Premium Pro inoltre sono totalmente assenti tearing e stuttering, con immagini HDR e bassa input lag per delle performance di gameplay destinate alla vittoria.

» Clicca qui per acquistare Samsung QLED QE55Q75AATXZT da 55”

» Clicca qui per acquistare Samsung QLED QE55Q70AATXZT da 55”

» Clicca qui per acquistare Samsung QLED QE65Q75AATXZT da 65”

» Clicca qui per acquistare Samsung QLED QE65Q70AATXZT da 65”

» Clicca qui per acquistare Samsung QLED QE75Q70AATXZT da 75”

Come scegliere la migliore smart TV da gaming

Prima di scegliere la migliore smart TV gaming, è importante capire quali sono le specifiche tecniche che più soddisfano i requisiti del vostro salotto e i vostri requisiti da giocatori in cerca di comodità. Per evitare di ritrovarsi qualche sorpresa amara, abbiamo cercato di raccogliere dei consigli importanti per valutare al meglio i prodotti prima dell’acquisto.

Dimensioni

Sembra scontato, ma per molti non lo è: i pollici da soli indicano la dimensione dello schermo; questo vuol dire che le dimensioni effettive della smart TV gaming che volete acquistare vanno conteggiate anche con la cornice del pannello e con gli eventuali piedistalli e supporti che manterranno l’elettrodomestico. Considerate inoltre che scalando di pochi pollici, le dimensioni del televisore possono aumentare sensibilmente (1 pollice equivale a circa 2.54 cm): misurate bene lo spazio a disposizione prima di ordinare la smart TV gaming che preferite.

Risoluzione

Le dimensioni contano anche per la vostra vista: più grande sarà la risoluzione della vostra TV, più la distanza con cui potete osservare ogni dettaglio sullo schermo si amplia. In questa guida abbiamo incluso tutti elettrodomestici che garantiscono una visione in 4K, il che vuol dire 3840 pixel di larghezza per 2160 di altezza: una risoluzione sufficientemente dettagliata su diversi pannelli, ma forse non abbastanza con una TV con meno di 50” se avete il divano dall’altro lato della casa!

Funzioni smart

Stiamo parlando di samrt TV per il gaming, quindi occhio alle tante diavolerie disponibili per ogni televisore! Un buon algoritmo per la diffusione della luminosità o per l’adattamento dei colori all’ambiente può salvarvi le sessioni di gioco, ma magari c’è qualche TV con funzioni adibite al gaming che fanno ancora più al caso vostro. Attenzione anche ai sistemi operativi e a funzionalità accessorie, a volte sono proprio i piccoli dettagli a farvi innamorare (sì, anche di prodotti!). Infine, per il gaming, considerate che la soluzione ottimale, se avete console, sarebbe avere 120 Hz di refresh rate e porte HDMI 2.1. Questo non vuol dire però che potete ricorrere a qualche compromesso, se magari c’è qualche funzione che aggira eventuali mancanze!