La notizia in un minuto

Black Myth: Wukong, l'acclamato action RPG ispirato al classico della letteratura cinese "Viaggio in Occidente", arriverà finalmente su Xbox Series X|S il 20 agosto 2025, esattamente un anno dopo il suo debutto su PlayStation 5 e PC. I giocatori Xbox potranno vestire i panni del Prescelto in un'avventura epica che fonde mitologia cinese e combattimenti spettacolari, affrontando nemici diversificati che richiedono strategie tattiche specifiche e una comprensione profonda delle meccaniche di gioco. I pre-ordini si apriranno il 18 giugno, segnando l'inizio del countdown finale verso il rilascio e permettendo a Game Science di completare le ottimizzazioni per l'hardware Microsoft. Questo arrivo rappresenta il completamento di un puzzle atteso da dodici mesi, promettendo di conquistare una nuova fetta di pubblico e confermando il titolo come uno dei capolavori dell'action RPG contemporaneo, offrendo ai possessori di console Xbox la possibilità di intraprendere finalmente il loro Viaggio in Occidente digitale.