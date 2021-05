Blizzard lavora su giochi non ancora annunciati, novità dall’E3 2021?

Blizzard è attualmente al lavoro su molti titoli, tra cui Diablo 4, Overwatch 2 e Diablo Immortal, per citarne alcuni. Tuttavia, sembrerebbe che molti altri titoli siano attualmente in lavorazione negli studi di Activision Blizzard, secondo quanto affermato da Ion Hazzikostas. In una recente intervista ad IGN, infatti, il director di World of Warcraft ha parlato in merito alla recente riorganizzazione interna alla compagnia, tra cui l’abbandono di Jeff Kaplan stesso.

Ai microfoni della testata, infatti, Hazzikostas ha spiegato che l’ambiente lavorativo in cui si trovano è molto positivo e che stanno attualmente guardando al futuro dopo le recenti modifiche strutturali. Ha affermato che “stiamo andando verso un momento davvero emozionante. Le persone hanno visto cosa c’è in programma con Diablo 4 e Overwatch 2 e sono incredibilmente entusiaste di entrambi i giochi”. Il director di World of Warcraft ha poi rivelato che Blizzard ha nuovi giochi da annunciare e in tempi relativamente brevi.

“Abbiamo altri progetti in lavorazione, e penso che le persone di tutto il mondo vedranno in breve tempo quello che stiamo facendo, e non vedo l’ora di condividerlo con loro”. Hazzikostas ha riferito che i tempi di sviluppo dei titoli di Blizzard sono particolarmente lunghi perché la compagnia tiene molto ai suoi processi lavorativi al fine di mantenere sempre alta la qualità delle produzioni. Tuttavia, attualmente è difficile anche solo speculare quali siano i progetti in sviluppo ancora da annunciare, dato che molte delle IP di Activision Blizzard stanno ricevendo nuovi titoli.

Potremmo pensare però a una versione mobile di World of Warcraft, dato che a parlare è stato proprio il suo director, ma non potremmo escludere neanche riedizioni di vecchi titoli. Insomma, il futuro della compagnia sembra molto positivo per i suoi dipendenti, sebbene attualmente pare nascondere ancora alcune interessanti novità. Fateci sapere nei commenti cosa vi aspettate e restate sintonizzati sulle nostre pagine per non perdere eventuali annunci, che potrebbero giungere anche direttamente dall’E3 2021.