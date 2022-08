Nonostante il processo che sta portando i giochi PlayStation su PC, Bloodborne non sembra essere in dirittura d’arrivo su Steam ed Epic Games Store. L’assenza del souls like di FromSoftware e Japan Studio pesa tantissimo, ma i giocatori PC sembrano aver trovato in un piccolo prodotto indipendente una sorta di rimedio per questa assenza.

Il gioco in questione, che abbiamo anche recensito su queste pagine negli ultimi giorni, si chiama Thymesia ed è sostanzialmente un souls like di natura indipendente, che si ispira tantissimo alla produzione esclusiva PlayStation 4. Il suo arrivo sul mercato ha scosso leggermente la classifica di Steam, riuscendo a proiettare il gioco prodotto a Taiwan in terza posizione dei titoli più venduti. Considerando che il gioco ha debuttato nella giornata di ieri, si tratta di un grande risultato.

Thymesia è riuscito anche a essere più venduto di Marvel’s Spider-Man Remastered, almeno nelle ultime ore, arrendendosi solamente Steam Deck, che continua a mantenere la prima posizione di prodotto più venduto sul client di Valve e Cult of the Lamb, uno dei giochi più influenti del catalogo di Devolver Digital. Insomma, un successo sicuramente straordinario, che dimostra come spesso basti davvero poco per poter conquistare i giocatori e in questo caso quel poco è stato semplicemente colmare un’assenza decisamente pesante.

Chiaramente il gioco non può essere paragonato in tutto e per tutto a Bloodborne: le due produzioni hanno una caratura differente, anche a livello di sviluppatori e di dimensioni. Sicuramente però il suo mancato arrivo su PC sta spalancando le porte a produzioni del tutto simili, sia nel genere che nelle atmosfere. E chissà se un giorno, visto tutto questo hype e desiderio, la community non potrà essere accontentata, con l’arrivo proprio di quel gioco che sembra essere stato dimenticato da Sony, vista l’assenza di una remaster o anche solo di una patch per farlo girare a 60 frame al secondo su PS5.