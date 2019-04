Bloodlines 2: svelata la durata e novità sul doppiaggio

Bloodlines 2 è stato da poco svelato, ma già ora possiamo scoprire alcune novità in merito alla longevità del gioco e al doppiaggio.

Sin dall’annuncio di Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, gli sviluppatori hanno continuato a condividere piccoli dettagli sul gioco con la community, tramite i social media. Uno dei dettagli più interessanti che abbiamo avuto modo di scoprire è la durata della campagna: il team promette che ci saranno circa 25-30 ore di gioco.

Bloodlines 2, inoltre, proporrà varie scelte per modificare la trama: per poter vedere realmente tutto quello che è stato creato dagli sviluppatori, sarà necessario rigiocare il titolo. Il numero di ore sembra quindi più che interessante, sopratutto per i completisti.

Il lead narrative designer, che è stato anche il designer e scrittore del primo gioco capitolo, ha rivelato che il doppiaggio di Bloodlines 2 sarà uno dei migliori nella storia dei videogiochi. Pare che il cast sia “ridicolamente buono”, secondo le parole di Ka’ai Cluney, il creative director.

Tutto questo non fa altro che aumentare l’hype per questo titolo. Chris Avellone (Neverwinter Nights 2, Fallout: New Vegas, Pillars of Eternity) ha lavorato sul gioco per un paio di anni e il compositore del titolo originale, Rik Schaffer, è tornato per comporre la soundtrack del seguito. Attualmente Bloodlines 2 ha una data di uscita fissata per il primo quadrimestre del 2020 e sarà rilasciato su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

All’E3 avremo modo di scoprire ulteriori dettagli sul titolo: diteci, cosa ne pensate di Bloodlines 2? Il trailer di presentazione vi ha intrigati, oppure dopo tutto questo tempo temete che le aspettative siano ormai troppo alte?