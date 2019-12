Bluepoint Games sarrebbe felice di sviluppare su PS5 in futuro

Bluepoint Games, lo studio di sviluppo dietro al remake di Shadow of the Colossus, alle remastered di Metal Gear Solid HD e di Gravity Rush, stanno attualmente lavorando su qualcosa di ancora avvolto nel misterioso per PlayStation 5. A quanto pare però, il team è già volenteroso di continuare a sviluppare sulla nuova console Sony anche in futuro.

In una recente intervista rilasciata alla redazione di Segmentnext, il presidente di Bluepoint Games, Marco Thrush ha parlato dell’importanza delle remastered nell’era moderna e delle speranze della software house riguardo al loro progetto misterioso che prenderà vita su PlayStation 5.

Thrush ha voluto esprimere la sua opinione sulla collaborazione tra Bluepoint Games e Sony, dichiarando che sarebbero felici di lavorare di nuovo con loro anche in futuro. “Siamo uno studio indipendente. L’hardware su cui sviluppiamo è determinato dall’editore con cui collaboriamo. La Metal Gears Solid HD Collection e Titanfall, per esempio, avevano Xbox 360 come riferimento per questo motivo. Vari studi Sony sono stati ottimi partner, di recente JAPAN Studio. Abbiamo un ottimo rapporto con loro e saremo felici di continuare a lavorare insieme in futuro se lo desiderano.”

Bluepoint Games ha già un ottimo passato con Sony e Playstation, dai tempi della God of War Collection ai progetti più recenti. Con Playstation 5 a solo un anno di distanza, non sorprenderebbe se Sony intendesse rimasterizzare un altro classico per la prossima generazione di console. Pensate anche voi che questa collaborazione possa essere rinnovata anche in futuro?