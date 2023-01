Bobo Vieri si lancia nel mondo del gaming, questa volta senza freni. Nel corso della giornata odierna, infatti, l’ex calciatore ha annunciato l’apertura di PLB World, un nuovo Entertainment Hub situato in Viale Francesco Restelli 3 a Milano. PLB World è uno spazio, di oltre 700 metri quadri, che mette a disposizione dei gamer le tecnologie più avanzate per giocare e creare contenuti.

PLB World si sviluppa su due piani e sono presenti 24 postazioni per il PC gaming, 9 simulatori racing di ultima generazione e ben 6 console PlayStation 5, con schermo dedicato. ““Siamo orgogliosi di poter presentare oggi a Milano, a tre anni dalla nascita della nostra società PLB srl, l’entertainment hub più innovativo d’Europa” ha dichiarato Christian Vieri co-founder di PLB srl e PLB WORLD. “Questo offrirà alla nostra città, già caratterizzata da una forte tradizione sportiva, un’opportunità unica di diventare un centro nevralgico anche dell’Esport”.

In PLB World, voluto fortemente da Christian Vieri e lanciato con il socio Bernardo Corradi, ci sarà la crescita di talenti attraverso la realizzazione di programmi di ricerca, con organizzazione di tornei, sessioni di allenamento e percorsi di affiancamento per tutte le figure professionali dell’industria, tra cui streaming e content creation. Grande spazio sarà dato anche all’informazione, partendo dallo sviluppo e dalla diffusione del modello di Healthy gaming che pone l’attenzione su fattori come alimentazione, cura del fisico, psicologia, metodologie di allenamento e posturologia, per avvicinare le famiglie, le aziende e il pubblico al crescente fenomeno degli Esport.

Tra i partner del progetto troviamo Manpower, eBay, Lino Sonego, AK Informatica, Rossopomodoro, Ford e Philips Hue. Non possiamo poi dimenticarci di tutti i collaboratori di PLB World, con official supplier del calibro di Liuni, Flexgrass, FAS, Ponzio, Fral Costruzioni, Open Fiber, Internet One, Logitech, Intel, NVIDIA, e ITCompany, che hanno messo a disposizione tecnologie e hardware per la creazione dello spazio.

