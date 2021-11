Brutte notizie per i fan Marvel: uno dei prossimi giochi è stato rinviato

Oltre ai film, anche un videogioco Marvel è stato rimandato. Stiamo parlando di Marvel’s Midnights Suns, il primo strategico su licenza, sviluppato da Firaxis e pubblicato da Take-Two Interactive sotto l’ala ei giochi 2K. L’annuncio è arrivato durante la presentazione dei risultati finanziari ad azionisti e investitori della società, dove si è scoperto tra l’altro della cancellazione di un progetto da ben 53 milioni di Dollari.

Si tratta del primo progetto Marvel rinviato quest’anno. A spiegare il motivo del rinvio ci ha pensato Jake Soloman, che nel progetto Marvel’s Midnight Suns ricopre il ruolo di creative director, insieme al senior franchise producer Garth DeAngelis, anche in un post su Twitter lanciato nelle scorse ore. “Abbiamo deciso di rimanddare la data di lancio perché abbiamo bisogno di realizzare questo gioco al meglio. Crediamo nella nostra visione creativa e vogliamo progettare un’avventura indimenticabile. Questi mesi extra ci serviranno per aggiungere ancora più storia, più cinematiche e fare una pulizia generale”, si legge nel post lanciato su Twitter.

La reazione a caldo da parte del pubblico è più quieta del previsto. Sono in tanti infatti a chiedere a Firaxis di prendere tutto il tempo necessario per poter lanciare Marvel’s Midnight Suns al meglio. Alcune critiche ci sono state, non solo al rinvio ma anche al sistema di carte presente all’interno ma tutto sommato si tratta di poche voci rispetto alla media di utenti che chiedono al team di prendersi tutto il tempo necessario per lo sviluppo.

We have an important development update to share with our fans pic.twitter.com/ycNDCVtbwD — Marvel's Midnight Suns (@midnightsuns) November 3, 2021

Al netto di eventuali altri rinvii, Marvel’s Midnight Suns dovrebbe debuttare durante la seconda metà del 2022. Il gioco è attualmente in sviluppo per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch. Il gioco terrà compagnia ai giocatori e giocatrici in un range di tempo che va dalle 40 alle 60 ore e potrebbe a questo punto essere il gioco Marvel più lungo di sempre.