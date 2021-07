Call of Duty Black Ops Cold War: arriva la Nuke, ecco in quali modalità

Domani i giocatori di Call of Duty Black Ops Cold War e Warzone potranno mettere piede nella prima volta all’interno della Stagione 4 Furiosa. Nel frattempo Activision sta già rilasciando alcuni dettagli sulle aggiunte che arriveranno insieme all’aggiornamento, e man mano che ci avviciniamo all’ora X la compagnia e gli studi di sviluppo che si occupano della saga di COD hanno da poco rilasciato un informazione che farà piacere gli appassionati.

Con un post pubblicato dai ragazzi di Treyarch sul proprio Twitter, lo studio ha annunciato che in Call of Duty Black Ops Cold War introdurrà in molteplici modalità multiplayer la Nuke nelle Scorestreak. Nello specifico, la Nuke sarà aggiunta nelle seguenti modalità: 6v6 Rush, Cattura la Bandiera, Cranked Moshpit (incluso Cranked TDM e Cranked Kill Confirmed), nella playlist Rush 24/7 e in molte altre modalità online.

L’annuncio ha creato un po’ di confusione negli appassionati, e proprio per questo il team di Treyarch ha voluto pubblicare un secondo tweet per chiarire del tutto questa introduzione ormai imminente. “L’implementazione della bomba Nuke NON terminerà automaticamente la partita, ma andrà a eliminare tutti i giocatori presenti nella partita quando la bomba atomica esploderà in tutte le modalità in cui sarà presente”.

So… we might have gotten a little carried away with the original description. To clarify:

The Nuke will NOT automatically end the match in respawn modes, but *will* wipe all players when the Nuke detonates in all modes. ☢️

— Treyarch Studios (@Treyarch) July 13, 2021