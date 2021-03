Call of Duty Black Ops Cold War: mostrata la nuova mappa Miami

Con i titoli multiplayer che stanno venendo divisi sempre più spesso in stagioni, i giocatori si trovano sempre con tutta una serie di novità da attendere di settimana in settimana. Tra i titoli più giocati troviamo ovviamente anche Call of Duty Black Ops Cold War che, insieme a Warzone, offrono agli amanti della saga di COD una pletora di modalità di gioco sempre molto popolate. Tra le prossime novità in arrivo in Cold War non possono assolutamente mancare anche delle nuove mappe.

Proprio in questi giorni, i ragazzi di Treyarch ci hanno offerto un’anteprima di una delle tre nuove mappe che arriveranno la prossima settimana con l’aggiornamento di metà stagione. Miami Strike, questo il nome della mappa mostrata, verrà aggiunta in Call of Duty Black Ops Cold War nei prossimi giorni e si è mostrata con un primo video di presentazione ricco di curiosità, dettagli e dei primissimi scorci dell’ambientazione circostante.

Miami Strike è una mappa che pone le proprie basi su una delle città più popolari dello stato della Florida. Ambientata a South Beach, questa nuova mappa di piccole dimensioni mette in bella vista tutto il mood floridense, con i raggi di sole che brillano sui coloratissimi murales che compongono la città. Le altre mappe che verranno aggiunte sono: Golova (multi-team), un villaggio russo situato nelle pianure degli Urali, e Mansion (2v2 e 3v3), una piccola mappa ambientata a L’Avana.

Sun’s up, guns up. Miami Strike comes to 6v6 next week with a new close-quarters layout and 24/7 playlist. pic.twitter.com/umoaxxfYPq — Treyarch Studios (@Treyarch) March 24, 2021

Non manca ancora molto al rilascio delle nuove mappe all’interno di Call of Duty Black Ops Cold War, ed è possibile che i ragazzi di Treyarch dedichino dei mini video di approfondimento anche alle mappe Golova e Mansion. Vi ricordiamo che l’aggiornamento di metà stagione per Black Ops Cold War è atteso durante la prossima settimana.