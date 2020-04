Call of Duty Mobile: disponibile la nuova mappa Meltdown con la nuova stagione

Una nuova stagione piena di contenuti è disponibile ora su Call of Duty: Mobile. La Stagione 5: Legione d’acciaio è arrivata portando con se nuove modalità di gioco, una mappa nuova Meltdown e altri premi che possono essere guadagnati dai giocatori. Inoltre il Battle Pass della legione d’acciaio va ad introdurre due personaggi epici di Call of Duty. Avremo infatti la possibilità di utilizzare David Mason, il protagonista di Black Ops 2 e Reaper un robot da guerra sperimentale che possiede delle abilità che gli permettono di combattere utilizzando le sue caratteristiche all’avanguardia così come ci si possono aspettare da uno strumento futuristico come lui.

Come sappiamo in Call of Duty: Mobile possiamo progredire in due Battle Pass che sono inclusi nel gioco, il primo è un sistema a livelli gratuito, il secondo è il Premium Pass nel quale si può accedere a pagamento. I giocatori possono progredire su entrambi i Battle Pass simultaneamente, ottenendo i premi superando le varie missioni giornaliere o settimanali.

💪 Season 5: Steel Legion has arrived on #CODMobile! ☑ 2v2 Showdown

☑ FPP Warfare Mode

☑ New Battle Pass

☑ New Ranked Season pic.twitter.com/aehD5Z3kJ7 — Call of Duty: Mobile (@PlayCODMobile) April 1, 2020

Nella Legione d’Acciaio i giocatori potranno ottenere una nuova arma il GKS. Il GKS é un’arma proveniente da Black Ops 4, questo mitra offre un danno sostenuto ed una portata superiore alla media per un SMG. Al livello 25 del Battle Pass gratuito i giocatori potranno ottenere le killstreak – Shock RC, delle macchine telecomandate che potranno stordire i nemici al contatto.

Call of Duty mobile introduce anche una nuova modalità 2v2 Showdown. In questa nuova modalità insieme ad un altro giocatore si dovrà affrontare un’altra squadra di due giocatori in uno scontro che prevede un eliminazione diretta.Verranno dati dei dati di caricamento casuali che ogni 2 partite cambieranno, per poter vincere la sfida sarà necessario aggiudicarsi sei partite. L’update inoltre porta in dote anche diversi aggiornamenti dell’interfaccia, un’operazione di riequilibrio delle armi e ottimizzazioni per il gameplay. E voi cosa ne pensate di questo aggiornamento? Fateci sapere nei vostri commenti!