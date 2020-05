Call of Duty Mobile: inizia la Stagione 6, ecco tutte le novità

All’incirca un mese fa Activision aveva stuzzicato i giocatori di COD con un tweet che alludeva al ritorno di una delle mappe multigiocatore più amate del brand. Oggi scopriamo che il ritorno di Rust è destinato ad avvenire con la Stagione 6 di Call of Duty Mobile. La nuova stagione, che prende il nome di Once Upon a Time in Rust si porta dietro tutta una serie di diverse novità tutte in tema selvaggio west.

A partire dalla giornata di oggi, sarà possibile accedere alla sesta stagione dell’FPS di Actvision in versione mobile su tutti i dispositivi Android e iOS (sia su iPhone che su iPad). Tra le novità di questa Stagione 6 di Call of Duty Mobile troviamo: due nuovi personaggi; Cowboy Ghost e Seraph Desperada, un nuovo fucile da cecchino Outlaw e la MSMC Wild West e nuove abilità per gli Operatori inserite nel Battle Pass gratuito Annihilator.

Oltre a ciò, con l’avvento della sesta stagione sarà possibile giocare a 3 nuove modalità multigiocatore come: Uccisione Confermata, Cattura la Bandiera e Duelle 1 contro 1. Saranno aggiunte anche 2 mappe, Rust e Saloon e inizieranno due eventi; Gold Rush e Rust the Dust. Infine il team di sviluppo ha aggiunto alcune migliorie generali insieme al supporto per il torneo di Call of Duty Mobile World Championship 2020.

Activision si trova quindi tra le mani non uno, ma ben tre nuovi Call of Duty tutti di notevole successo e con un supporto che sta permettendo di far tornare la saga ai picchi storici di un tempo. Se state cercando di perfezionarvi su Call of Duty Warzone, non lasciatevi scappare la nostra guida completa. Cosa ne pensate della Stagione 6 di Call of Duty Mobile?