Appena terminata la fase di beta testing, con risultati strabilianti, Call of Duty: Modern Warfare 2 continua ad impressionare tutti con un nuovo trailer dedicato alla campagna di gioco. Oltre a gettarci nel centro dell’azione e ricordarci quale sarà la data di lancio del gioco, il filmato mostra il ritorno di un personaggio molto amato dai fan della serie Modern Warfare.

Il trailer di Call of Duty: Modern Warfare 2, infatti, mostra il Sergente John “Soap” MacTavish nel bel mezzo della sua missione. Dalle immagini diffuse, possiamo vedere che la storia di gioco si articolerà introno alla lotta al terrorismo. Soap è chiamato in città per unirsi a questa vera e propria guerra. La lotta infuria apertamente per le strade della città ma anche, in modo più subdolo, tramite operazioni di intelligence. Oltre ai diversi scontri a suon di esplosioni e raffiche di colpi, infatti, il trailer di questo nuovo COD mostra dei dialoghi tra i personaggi che lasciano trasparire parte del contesto dietro al conflitto.

All’interno del video, inoltre, possiamo scoprire alcune informazioni extra relative a Call of Duty: Modern Warfare 2 (potete preordinarlo su Amazon). Oltre a ricordarci la data di uscita, infatti, Activision ci informa che tutti coloro che preordineranno la versione digitale del gioco avranno la possibilità di giocare la campagna con circa una settimana di anticipo rispetto a tutti gli altri. Gli sviluppatori, inoltre, precisano che queste tempistiche potrebbero essere soggette a modifiche e che, in ogni caso, non tengono conto di fattori come i diversi fusi orari.

Infine, gli sviluppatori hanno erroneamente condiviso un video relativo alla versione PC di Modern Warfare 2. Anche se prontamente rimosso, il filmato è stato salvato da alcuni utenti e subito ricaricato online. Tra le varie informazioni, scopriamo che il gioco avrà pieno supporto per i monitor ultrawide e la risoluzione 4K. Il titolo è in arrivo il 28 ottobre su tutte le piattaforme.