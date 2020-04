Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered: data e ora di uscita delle versione Xbox One e PC

Quest’oggi sarà finalmente disponibile la versione Xbox One e PC di Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered. Come ben sappiamo, il gioco è stato esclusiva temporale PS4 per un intero mese. L’opera propone una versione completamente rimasterizzata del gioco originale, con migliori texture, animazioni, illuminazione HDR e miglioramenti vari. Non è però inclusa, ricordiamolo, la modalità multigiocatore, ma è presente solamente la campagna.

L’arrivo su PC e Xbox One è quindi atteso per oggi, ma a che ora? Activision ha annunciato di aver optato per un rilascio globale in contemporanea. Precisamente, in Italia sarà disponibile a partire dalle 19.00, Per quanto riguarda la versione computer, sarà rilasciata unicamente tramite Battle.net: non sarà infatti disponibile tramite Steam, Epic Games Store o altri store digitali per computer. In versione Xbox One, invece, è possibile acquistarlo tramite lo store dedicato alla console.

È anche possibile effettuare il preload di Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered. Il file di istallazione dovrebbe assestarsi sui 45 GB in versione Xbox One e sugli 80 GB in versione PC. Chiaramente, sopratutto per chi ha connessioni non al top, è consigliabile eseguire il download in anticipo visto che vi è la possibilità. Inoltre, in questo periodo di emergenza, le reti tendono a essere intasate e i servizi limitano la velocità di download del singolo utente per evitare sovraccarichi.

Se volete acquistare ed eseguire il preload di Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered, potete farlo tramite i seguenti link:

Versione Xbox One, tramite il Microsoft Store

Versione computer PC, tramite Battle.net

Diteci, avete già acquistato ed eseguito il preload di Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered? Oppure ancora siete in dubbio sull’acquisto di questa versione? Vi ricordiamo che, se siete alla ricerca di un FPS, potete leggere il nostro articolo dedicato ai migliori sparatutto disponibili sul mercato.