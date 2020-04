Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered: il multiplayer è stato abbandonato, ecco perché

Pensando a Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered si pensa al perfezionamento di una delle migliori storie FPS che abbiamo mai avuto, assolutamente meravigliosa sotto diversi punti di vista. I colori risultano di grande impatto, con una risoluzione mai vista prima, la texture risulta dettagliata in maniera impeccabile rendendo il tutto veramente piacevole alla vista del giocatore. La più grande differenza si può trovare però nelle animazioni facciali, mentre prima potevano risultare accettabili, per i tempi in cui era stato sviluppato, nella nuova versione remastered danno nuova vita ad ogni singolo personaggio.

Tuttavia nel momento in cui la versione di Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered è stata distribuita da Activision, il gioco non ha visto il rilascio della sua popolare modalitá multiplayer. Secondo alcuni rumor quest’ultima modalità del gioco potrebbe non giungere mai tra le nostre mani. Un leaker molto rinomato, The Gaming Revolution, ha fatto sapere di aver sentito alcuni sviluppatori della modalità multiplayer che non sono rimasti entusiasti del prodotto da loro ottenuto e sembrerebbero propensi a non immettere la modalità per il timore che i fan ne possano restare delusi.

L'inizio di "Niente Russo"

The Gaming Revolution ha anche detto che una versione multiplayer di Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered è in fase di sviluppo da diverso tempo, tuttavia a causa del lavoro svolto dagli sviluppatori, la modalità appare molto diversa rispetto a quella che abbiamo potuto conoscere e apprezzare, perdendo quelle che erano le caratteristiche che lo avevano reso tanto amato nel 2009.

Secondo The Gaming Revolution alcune informazioni a lui giunte recentemente, lo hanno messo al corrente del motivo per cui la modalità non è stata ancora rilasciata. A quanto pare il gioco risulterebbe molto cambiato rispetto all’originale Modern Warfare 2 al punto da fargli pensare che i fan della serie potrebbero non gradire il risultato, al punto da far pensare che l’opzione migliore possa essere proprio quella di evitare il rilascio. Activision afferma comunque di non avere in programma il rilascio del multiplayer, restando focalizzata su Modern Warfare ed il popolare battle royale free-to-play, Warzone. E voi cosa ne pensate di Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered, pensate che l’assenza del multyplayer possa essere gravemente avvertita nel gioco? Fateci sapere nei vostri commenti!