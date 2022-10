Dopo quella che sembra essere, finalmente, la conclusione della telenovela tra Microsoft e Sony per l’acquisizione di Activision, Call of Duty: Modern Warfare 2 torna a far parlare di sé per un caso piuttosto strano. Mesi fa, infatti, gli sviluppatori hanno annunciato una mappa che, in seguito, è sparita totalmente dai social e dal materiale promozionale del gioco.

La mappa in questione, nelle intenzioni originali degli sviluppatori, è stata annunciata con il nome di Marina Bay Grand Prix. L’ambientazione è liberamente ispirata al gran premio di Formula 1 di Singapore che si può riconoscere in modo inequivocabile dai primi video diffusi da Activision. Tuttavia, pochi mesi prima del lancio del gioco, questo scenario è sparito misteriosamente nel nulla. Anche coloro che hanno provato la closed beta di Call of Duty: Modern Warfare 2 (che potete acquistare su Amazon) hanno notato la sua assenza e lo studio non ha più fatto menzione del contenuto, fino ad ora.

Tuttavia, sembra che la mappa sia riemersa dall’oblio in cui Activision l’ha rilegata e sia pronta a fare il suo ritorno con alcuni cambiamenti. Come notato da Eurogamer, innanzitutto, gli sviluppatori hanno cambiato il nome in Crown Raceway, in modo da distaccarsi dalla dicitura “Grand Prix”. Tuttavia, molti elementi distintivi del circuito di Singapore restano ancora chiaramente presenti. Possiamo, infatti, vedere la ruota panoramica Singapore Flyer che sovrasta la pista e il famoso hotel Marina Bay Sands, noto per il suo soffitto a forma di nave.

Activision non ha rilasciato comunicazioni ufficiali in merito alla questione ma sembra legittimo fare un’ipotesi. È probabile, infatti, che la federazione di Formula 1 abbia sollevato problematiche di diritti in merito alla presenza del circuito in Call of Duty: Modern Warfare 2, costringendo così gli sviluppatori a correre ai ripari e modificare la mappa multiplayer in modo tale da distaccarsi dalla sua ispirazione originale. Inoltre, il gioco sembra pronto ad accogliere altre mappe amate dai giocatori e che hanno fatto la fortuna della serie, come Rust.