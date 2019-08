Call of Duty Modern Warfare vuole battere Battlefield

Activision sta puntando con Call of Duty Modern Warfare, ad affossare il suo concorrente e riprendersi il trono che gli spetta. Riuscirà nell'intento?

Negli ultimi tempi, gli amanti degli sparatutto online avevano come punto di riferimento la serie Electronic Arts Battlefield ma ora, sembra che tutto stia cambiando. Activision sta puntando con Call of Duty Modern Warfare, ad affossare il suo concorrente e riprendersi il trono.

Con la presentazione del reveal del multiplayer di Call of Duty Modern Warfare dei giorni scorsi, Activision sembra abbia intrigato parecchi appassionati del genere i quali, sarebbero molto interessati alle nuove introduzioni nel nuovo capitolo della saga. Da quello che si è detto, il nuovo Call of Duty Modern Warfare potrebbe includere modalità multiplayer aperte a ben 100 giocatori: se tale rumor venisse confermato, sarebbe un bel problema per Battlefield, il quale dovrà correre ai ripari.

Ad illustrare la questione in video è stato lo youtuber jackfrags, storico fan di Battlefield, esperto della serie DICE e ben consapevole delle differenze fra lo sparatutto prodotto da Electronic Arts e quello targato Activision. Secondo lo youtuber, con l’uscita del nuovo capito di Activision, le differenze tra i due titolo inizieranno ad assottigliarsi irrimediabilmente con il rischio, per il titolo guerrigliero di EA, di venire messo da parte.

Ricordiamo inoltre che come detto in notizie precedente, faranno ritorno le killstreak sostituendo le scorestreak: i potenziamenti saranno quindi attivabili solo con le uccisioni e non con qualsiasi azione che dona punteggio. Potremo inoltre ricaricare durante la mira, senza bisogno di perk speciali e poggiarci a pareti e supporti per sparare in maniera più comoda e precisa. Infinity Ward afferma inoltre di aver lavorato molto per rendere i proiettili più realistici per movimento e per penetrazione dei materiali. È quindi possibile sparare attraverso i materiali più sottili, come avevamo visto in un trailer dedicato a Gunfight.

Ricordiamo che l’uscita di Call of Duty Modern Warfare è fissata per il 25 ottobre su PlayStation 4, PC e Xbox One. Che cosa ne pensate? Con l’uscita di Call of Duty Modern Warfare, Activision riprendere il posto che gli spetta? O è ancora tutto da vedere?