Call of Duty Modern Warfare, Stagione 3: l’utenza PC non può giocare, ecco il problema

Nella giornata di oggi è finalmente arrivata la Stagione 3 di Call of Duty Modern Warfare e Warzone tramite uno specifico aggiornamento rilasciato da Infinity Ward. L’update in questione pesa dai 13 ai 16GB (in base alla piattaforma) ed è disponibile per PlayStation 4, Xbox One e PC.

Purtroppo, nelle ultime ore, si sono registrati alcuni problemi per gli utenti PC che non sono riusciti a scaricare l’aggiornamento necessario ad avviare lo stesso gioco. La problematica sembra risalire al client di Activision Blizzard, Battle.net, e ha impedito a una grande fetta di giocatori di completare il download che su PC si attesta sui 16GB di dati. Nessun problema invece per gli utenti PlayStation 4 e Xbox One che sono riusciti a scaricare e installare l’intera patch.

Dunque, al lancio del client, il download dell’aggiornamento parte per poi arrestarsi inspiegabilmente nel giro di qualche istante, rendendo impossibile l’avvio dello sparatutto a gran parte dell’utenza PC. Nelle ultime ore, gli sviluppatori hanno pubblicato una breve nota in cui hanno affermato di essere a conoscenza del problema che sta infastidendo molti giocatori.

Il messaggio in questione è visibile direttamente dalla schermata del client Battle.net dedicata a Call of Duty Modern Warfare: “Siamo a conoscenza di un problema che riguarda il patching del gioco, che può causare tentativi di download lenti o non riusciti”. Segnaliamo, inoltre, che il problema del client riguarda anche gli utenti del battle royale free to play.

Per il momento non si hanno informazioni aggiuntive relative alla tempistica necessaria per fixare questo grave bug che infligge il client di lancio. Fortunatamente il team di sviluppo se n’è accorto abbastanza rapidamente ed è molto probabile che il problema in questione verrà risolto appena possibile, probabilmente nel giro di qualche ora.