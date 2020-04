Call of Duty Modern Warfare: raggiunto un picco di giocatori connessi grazie a Warzone

Dopo aver vissuto diversi anni tra alti e bassi, sembra proprio che la saga di COD sia tornata ai vertici dei videogiochi più giocati al momento. Dopo che il più recente Call of Duty Modern Warfare è stato accolto in modo positivpo da pubblico e critica, Activision ha rilasciato in forma free to play Call of Duty Warzone, un ennesimo titolo stand alone che propone un COD in versione battle royale.

Quest’ultimo titolo ha fattp segnare degli ottimi risultati dopo solamente un mese dal lancio, con ben oltre 50 milioni di giocatori attivi stando ai dati aggiornati al 10 aprile. Grazie al battle royale gratuito, anche Call of Duty Modern Warfare ha trovato giovamento, facendo segnare un aumento complessivo dei giocatori del 159%, raggiungendo quota 62,7 milioni di giocatori stando ai dati raccolti da SuperData.

Sebbene Warzone possa essere giocato stand alone, è anche possibile accedervi come modalità separata avviando Call of Duty Modern Warfare. Entrambi i titoli condividono anche la progressione del Battle Pass. Una mossa sicuramente vincente quella attuata da Activisione e che sta riportando la saga FPS a un lustro che non aveva da tempo.

Il team di sviluppo ha inoltre dichiarato che c’è l’intenzione di aggiungere a Call of Duty Warzone un sistema anticheat, così da garantire un gioco più leale possibile per tutti gli appassionati. Se avete iniziato a giocare a Warzone da poco, allora vi farà sicuramente comodo la nostra guida completa al battle royale targato COD. Cosa ne pensate del successo che stanno ricevendo i due Call of Duty più recenti?