Call of Duty, il prossimo capitolo sarà Black Ops 5? Instant Gaming lo suggerirebbe

Nell’ultimo mese, il sito di Instant Gaming si è letteralmente dato alla pazza gioia, indicando qua e là link per l’acquisto di remastered o di porting su PC di giochi esclusive per PS4. Come abbiamo già ampiamente trattato, infatti, il sito di rivendita di chiavi di gioco ha dapprima anticipato l’uscita di Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered, e in seguito segnalato anche l’uscita di Modern Warfare 3 Remastered, di cui finora non si hanno ulteriori notizie.

Stando a quanto suggerito dal nuovo link placeholder apparso, il sito riporta che il prossimo Call of Duty atteso per l’anno 2020-2021 sarà Black Ops 5. Alcuni leak che si sono diffusi in passato rivelerebbero che il prossimo capitolo sarà ambientato nel passato, probabilmente durante il periodo della guerra in Vietnam, un argomento che nella saga di Call of Duty non è stato affatto trattato, se non brevemente nel primo Black Ops: sarebbe quindi un possibile ritorno alle origini della serie, al contrario di quanto avvenuto con Black Ops 3 e 4 ambientati nel futuro (sebbene il futuro visto in Black Ops 4 sia più vicino e realistico, simile a quello del secondo capitolo).

L’immagine di copertina presente non è altro che un “fantoccio“, reperita da qualche parte nel web; il link d’acquisto è stato creato, quindi, per offrire solo uno “spunto” sul probabile futuro Call of Duty, di cui finora non abbiamo altro che voci e leak. Tuttavia, come accaduto anche negli anni passati, il periodo di aprile/maggio ha sempre coinciso con l’arrivo di novità sul futuro capitolo similmente a quanto accaduto un anno fa con Modern Warfare e due anni fa con Black Ops 4: magari nelle prossime settimane avremo delle comuniche ufficiali da parte di Treyarch, o quantomeno nuovi leak a riguardo.

In ogni caso, i fan della saga Black Ops sperano che Treyarch riesca a far rialzare il nome della serie dopo il flop dell’anno scorso di Black Ops 4, che durante il suo arco vitale ha ricevuto ben pochi contenuti aggiuntivi ed è stato abbandonato al suo destino. Diteci, voi cosa vi aspettereste dal prossimo Black Ops 5?