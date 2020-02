Call of Duty: il prossimo capitolo uscirà a fine 2020, lo conferma Activision

Una delle seire di punta di Activision sta per tornate. Il nuovo capitolo di Call of Duty è già in sviluppo e come è ormai una consuetudine arriverà sul mercato verso la conclusione del 2020. COD Modern Warfare è stato un enorme successo, come non lo era da fin troppi anni per il brand, e ha fatto tornare la saga FPS di Activision a ricevere grosse attenzioni e lodi da parte di appassionati e critica.

La conferma è arrivata durante l’ultima conferenza finanziaria di Activision, quando l’azienda americana ha dichiarato che il prossimo capitolo di Call of Duty uscirà nel quarto trimestre di quest’anno. Non ci sono grosse novità riguardo alla finestra di lancio del nuovo COD, come non sono stati forniti ulteriori dettagli sul gioco al momento, ma dato il periodo di uscita non è da escludere che si tratti del primo Call of Duty next gen.

Attualmente non sono stati ancora annunciati nei il nome della nuova iterazione, e nemmeno lo studio di sviluppo che se ne occuperà, ma stando alle voci di corridoio sembra che il prossimo COD sarà legato alla saga di Black Ops. Generalmente, le notizie più concrete riguardo al nuovo Call of Duty le riceviamo verso metà anno, quindi non ci resta che attendere quel periodo per scoprire dove andrà a parare il COD del 2020.

Nel frattempo Call of Duty Modern Warfare continua a macinare vendite e la sua community è ben solida, ed è ormai imminente l’arrivo della Stagione 2, che dovrebbe portare un nuovo carico ricco di aggiunte. Cosa vi aspettate dal COD in arrivo durante la fine del 2020? Vi piacerebbe un ritorno della saga di Black Ops sulla falsa riga del recente Modern Warfare?