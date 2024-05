Call of Duty sarà incluso in Xbox Game Pass, lo conferma indirettamente Sarah Bond

Durante il Bloomberg Technology Summit, Sarah Bond, presidente di Xbox, ha annunciato che il catalogo di Xbox Game Pass sarà arricchito al day one da qualsiasi produzione first party Xbox, compresi i giochi Activision-Blizzard. Al netto di questo, quindi, Call of Duty dovrebbe essere compreso.

Questo ampliamento segue altre recenti notizie di rilievo, come il lancio dell'app store mobile di Microsoft e le ragioni dietro la chiusura di studi come Tango e Arkane Austin. Bond ha sottolineato la grande convenienza e il valore aggiunto offerto dal Game Pass, con la promessa di aggiungere al servizio ogni nuovo gioco prodotto sin dal giorno del lancio.

L'intervento ha posto l'accento sugli innumerevoli benefici che il Game Pass offre agli utenti, inclusa la possibilità di accedere a un vasto catalogo di giochi fin dal primo giorno di pubblicazione e una diffusione più ampia grazie al cloud gaming. Bond ha inoltre anticipato che nel corso dell'anno saranno introdotti altri titoli di grande importanza (probabilmente Avowed, Call of Duty, Indiana Jones e così via). Alla domanda specifica sui titoli Activision, la presidente ha confermato che tutti gli studi interni contribuiranno al catalogo del Game Pass, promettendo novità entusiasmanti per i giocatori di Xbox.

Se sarà effettivamente così lo scopriremo il prossimo 9 giugno, giorno in cui avverrà l'Xbox Games Showcase 2024.