Perché Tango e Arkane sono stati chiusi? Sarah Bond risponde con una non risposta

La presidente di Xbox, Sarah Bond, ha recentemente discusso i fattori che hanno condotto alla chiusura di Tango Gameworks e Arkane Austin durante il Bloomberg Technology Summit. Sebbene non abbia fornito dettagli specifici, ha evidenziato che la decisione è stata presa pensando alla salute a lungo termine dell'azienda.

La notizia della chiusura di quattro studi Xbox è stata sollevata da Dina Bass, giornalista, che ha interrogato Bond sulle implicazioni di tale mossa per il futuro dell'innovazione e degli esclusivi di Microsoft. Quest'ultima ha sottolineato la difficoltà delle decisioni e il costante impegno nel tenere al passo il settore, anche nei momenti di transizione.

Tuttavia Sarah Bond è sembrata, per la prima volta, visibilmente non preparata alla domanda o comunque in una situazione non dove non dovrebbe essere. La non risposta è infatti un discorso prettamente PR, pensato più per gli azionisti che per gli utenti.

A conti fatti, sarebbe stato corretto che Matt Booty o Phil Spencer si fossero esposti per darci dei chiarimenti più precisi, ma è evidente che questi non ci sono e probabilmente non ci saranno mai.

L'intervista di Bloomberg, conferma in qualche modo, le nostra paure emerse in un editoriale recente che racconta lo stato di salute di Xbox.