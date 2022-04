Incredibile: è successo di nuovo! Uno dei migliori giocatori di Call of Duty Vanguard, conosciuto con lo pseudonimo di pplehx, è stato beccato in flagrante mentre barava. La clip incriminata ovviamente ha fatto il giro su Twitter, obbligando il giocatore a scusarsi ed ha portato a delle conseguenze decisamente importanti.

Andiamo con ordine: come hanno fatto gli utenti ad accorgersi del cheat utilizzato da pplehx? Semplicemente, lo streamer e giocatore si è completamente dimenticato di disattivare i cheat. Nel caso specifico della sessione incriminata, pplehx stava utilizzando uno degli hack più comuni per Call of Duty Vanguard, ovvero il wall hack. Questo particolare cheat permette ai giocatori di vedere attraverso i muri i nemici, con localizzazione e nickname.

Chiaramente le reazioni non si sono fatte attendere. Poco dopo il fattaccio, pplehx è stato rimosso dalla Top 250 dei giocatori di Call of Duty Vanguard. Successivamente, il giocatore ha scritto una lettera di scuse verso la community e i suoi follower. “La scorsa notte ho fatto un errore durante la diretta. Sono stato colto in flagrante”, ha dichiarato lo streamer e giocatore. “Nella clip potete vedere come ho usato il cheat, ma non l’ho mai fatto prima d’ora. Sono davvero deluso da questa cosa e vi chiedo scusa per ciò che ho fatto e prometto di non barare mai più. So cosa vuol dire giocare contro chi utilizza i trucchi. Mi dispiace”, ha continuato lo streamer nella sua lunga lettera di scuse.

I cheat sono oramai una vera e propria piaga dei giochi online e una soluzione definitiva all’orizzonte ancora fatica a vedersi. Non è escluso però che nel prossimo futuro non si possa arginare del tutto, magari impedendo ai cheater di poter accedere a tutti i prodotti di un singolo sviluppatore o publisher, magari prendendo decisioni ancora più drastiche rispetto al ban di un indirizzo mail. Sicuramente pplehx non ne è uscito benissimo, ma siamo anche certi che non sarà proprio l’unico a barare nei giochi online.