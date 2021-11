Call of Duty Vanguard e l’Attacco dei Giganti, il crossover sarebbe vicino!

Ora che Call of Duty Vanguard è finalmente uscito, i fan della serie sparatutto di Activision possono sperimentare le novità proposte dal nuovo capitolo ambientato nella seconda guerra mondiale. In attesa di vedere come si evolverà il titolo con i prossimi aggiornamenti, un gruppo di dataminer avrebbe già scovato un crossover molto particolare in arrivo su Vanguard che vedrà la collaborazione con il noto manga/anime l’Attacco dei Giganti.

L’indizio è stato scovato qualche ora fa dal noto dataminer conosciuto sul web come ‘Nanikos’, il quale già in passato aveva predetto correttamente alcune novità aggiunte nella saga di COD. A quanto pare i file di gioco di Call of Duty Vanguard hanno aperto ad una possibile collaborazione con la saga dell’Attacco dei Giganti. L’indizio cita espressamente un’arma melee chiamata “swordtitan” e un file nominato come “aot_titan”, che lasciano ben poco spazio all’immaginazione.

Al momento non ci sono altre informazioni legate a questi due file, ma sappiamo benissimo come nel recente passato di COD la saga ci abbia proposto una serie di crossover molto curiosi ed inaspettati. Basti pensare al recente evento di Halloween, in cui sono stati inseriti in Warzone i popolari Ghostface della saga di Scream e il coniglio Frank del cult cinematografico Donnie Darko; senza contare tutte le icone del cinema muscolare anni ’80 com Rambo o Judge Dredd.

Been quite a few things found in memory dumps for vanguard. The most interesting one being a mention of a "swordtitan" aswell as an "aot_titan" operator.

The theory is that there'll be an Attack On Titan crossover for vanguard. (Probably sometime december if that is the case) pic.twitter.com/DiPALtUDY6

— Nanikos (@_Nanikos_) November 7, 2021