Call of Duty Warzone: 120fps solo su Xbox Series X e non su PS5

Dopo Xbox Series X|S, manca veramente pochissimo per dare ufficialmente il benvenuto anche a PS5 in ogni parte del mondo. Si prospetta una bella sfida tra le due console, poiché oltre alla potenza garantita, sarà necessario offrire l’esperienza videoludica più convincente agli occhi del consumatore. Parlando di performance delle due console, spostiamo il nostro focus sul mondo di Call of Duty, in quanto Infinty Ward, senza renderlo noto, ha introdotto il supporto ai 120fps in Call of Duty Warzone, così come per Modern Warfare su Xbox Series X.

Nelle note dell’ultima patch però non è stato menzionata questa introduzione, tuttavia lo confermano i primi test di Digital Foundry per Xbox Series X. Oltre a ciò, consultando lo Store di Microsoft sia per Call of Duty Warzone che Modern Warfare sono riportati i 120fps, che confermano questo risultato, ma dai test effettuati, però, sembra che su Xbox Series X Warzone non raggiunga in modo costante i 120 fps, mantenendosi in un range tra i 110fps e i 120fps. Tuttavia, la vera sorpresa è che su PlayStation 5 tale risultato al momento non ci sia.

Infatti, Digital Foundry conferma che su PS5 Call of Duty Warzone raggiunge al massimo 60 fps, anche in Modalità Performance. È lecito immaginare che il supporto ai 120fps arriverà anche su PS5, ma non è chiaro nemmeno come mai non si sia parlato di questa novità per Xbox Series X, considerando il successo che Call of Duty Warzone ha ottenuto, facendosi strada in maniera decorosa nel campo dei Battle Royale.

Vale la pena ricordare che Activision ha rilasciato da poco un nuovissimo gioco, ovvero Call of Duty Black Ops Cold War e forse l’obiettivo è quello di non distogliere l’attenzione da quel gioco proprio nella fase del suo periodo di lancio. Ricordiamo, inoltre, che Activision ha confermato la sua partnership con Sony con Call of Duty Black Ops Cold War, dunque è facile che le supposizioni precedentemente espresse si concretizzino.