Call of Duty Warzone: nuovo bundle a pagamento a tema San Patrizio

Oggi, in occasione del giorno di San Patrizio, anche Call of Duty Warzone ha deciso di partecipare ai festeggiamenti, inserendo delle nuove microtransazioni a tema. Piccola parentesi di storia: la festa di San Patrizio è una ricorrenza annuale di origine cristiana, che festeggia l’arrivo del cristianesimo in Irlanda durante il quinto secolo dopo Cristo, proprio grazie ad un vescovo irlandese omonimo. Il primo dei nuovi bundle è “Clover and Out“, che inserisce nel titolo una serie oggetti a tema.

Inclusi nel bundle ci sono due nuovi Progetti Arma chiamati “Wish me Luck” e “Top O’ The Morning”. In aggiunta, c’è un nuovo ciondolo arma “Stout”, chiaro riferimento alla birra irlandese Guinness, e il ciondolo “Pot of Gold”. Completa poi il tutto il nuovo sticker “Shamrock and Roll”. Il bundle “Clover and Out” ha, inoltre, un costo di 1100 punti COD. Un altro bundle aggiunto al titolo è il Tracer Pack Green bundle, che contiene un tipo di proiettile tracciante speciale che si colorerà appunto di verde una volta sparato, permettendoci di seguire la traiettoria dei nostri colpi negli ingaggi a lunga distanza nella mappa sconfinata di Call of Duty Warzone. Il pack contiene inoltre i Progetti Arma Span Dragon e Gangrene, assieme ad un ciondolo Leprecauno e un biglietto da visita “Uplinked”. Questo bundle avrà, invece, un costo di 1600 punti COD.

Call of Duty, durante la sua saga, non è certo nuovo all’inserimento di oggetti a tema di una ricorrenza come questa: chi avrà giocato i precedenti capitoli, come World War 2 o Black Ops 4, oltre agli oggetti di personalizzazione ricorderà anche la modalità a tempo limitato Caccia al Leprecauno. Inoltre, sia Warzone che Modern Warfare, condividono lo stesso store, per cui, grazie al sistema di cross-progressing presente, l’acquisto di uno dei contenuti scaricabili ne permetterà l’utilizzo nell’una o nell’altra modalità.

Tra le altre novità, Call of Duty Warzone ha recentemente sorpassato i 15 milioni di giocatori in appena una settimana dall’uscita, rendendolo uno dei battle royale ad aver raggiunto tale vetta nel minor tempo possibile. A voi piacciono i nuovi bundle aggiunti? Li avete già acquistati?