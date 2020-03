Call of Duty Warzone è un gioco casual secondo Shroud

Nelle scorse settimane ha fatto il suo esordio su PS4, Xbox One e PC Call of Duty Warzone, battle royale free-to-play basato sulla celebre saga sparattutto di Activision. Un titolo che ha riscosso un successo davvero notevole, attirando a se milioni di giocatori.

Secondo il noto streamer Shroud non è però tutto oro quel che luccica e, anzi, secondo lui Call of Duty Warzone altro non è che un gioco casual, che richiede molte meno skill dell’analogo Apex Legends di Respawn Entertainment.

Durante una live ad Apex Legends Shroud ha infatti dichiarato: “è assolutamente incredibile come sia facile Call of Duty Warzone quando giochi a titoli come questo. Quando sei su Warzone non ci pensi perché ti stai divertendo, ma quando passi ad un gioco come Apex Legends che offre un livello di sfida maggiore è tutta un’altra storia. ”

Shroud ha poi dichiarato di voler assolutamente abbandonare il battle royale della celebre saga con queste parole: “Ragazzi, con Call of Duty Warzone ho chiuso. Dopo aver visto le mie performance su questo titolo ho deciso di chiudere definitivamente con Warzone. Se ci giocherò ancora sarà per massimo un’ora, un giorno ma assolutamente non di più”

Una chiusura quindi totale da parte del celebre streamer, che ha bollato senza mezzi termini Call of Duty Warzone come un gioco semplicistico e casual, lontano anni luce da i principali competitor come appunto Apex Legends.

Che ne pensate di questa notizia, siete d’accordo con il punto di vista di Shroud o per voi Call of Duty Warzone è invece un titolo in grado di offrire una sfida anche a livello competitivo? Avete provato anche voi il battle royale di Activision? Fateci sapere cosa ne pensate direttamente nei commenti sotto questa notizia!