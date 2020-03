Call of Duty Warzone: giocatori si divertono anche dopo la loro eliminazione, ecco perché

Call of Duty Warzone sta sicuramente riscontrando un enorme successo dal lancio avvenuto diversi giorni fa. I giocatori aumentano ogni giorno di più e le meccaniche battle royale del titolo stanno convincendo la maggior parte dell’utenza. Alcuni di questi lo hanno ritenuto addirittura migliore di Fortnite o Apex Legends per via delle sue novità, tra cui il Gulag.

La meccanica funziona in questo modo: Una volta uccisi si finisce dentro ad un Gulag, in una sala d’attesa. Dopodiché si viene schierati in battaglia in un combattimento 1vs1, il vincitore torna in campo. Una idea molto semplice quanto efficace anche perché esistono effettivamente due “modalità“: Spettatore e combattimento. Se vi abbiamo descritto più o meno l’obiettivo del Gulag vero e proprio, l’utenza sta apprezzando anche quando si ritrova ad essere spettatore. Oltre a prendere a pugni i nostri avversari avremo a disposizione dei sassi da poter lanciare contro i due sfidanti sotto nell’arena.

Sebbene l’obiettivo del Gulag sia un altro, i giocatori di Call of Duty Warzone tanno trovando nuovi modi per divertirsi anche da spettatori. Le pietre poco citate fa infliggono un solo danno ferita, oltre a stordire un giocatore per un secondo e a regalare all’avversario un’occasione di vittoria, qualcuno ha scoperto che le pietre possono essere usate per attivare le mine piazzate dai duellanti, come abbiamo visto proprio qui sopra. Del resto, solo perché siete spettatori del Gulag non significa che il divertimento non esista.

Cosa ne pensate di questa notizia? Eravate a conoscenza di questo particolare trucchetto?