Call of Duty Warzone: la Skin invisibile è stata corretta per sempre, forse

Con l’avvento della Stagione 4, i giocatori di Call of Duty Warzone e Black Ops Cold War stanno sperimentando con tutta la serie di novità inserite nel gioco da Activision. Come di consueto, oltre ad aggiungere contenuti, i team di sviluppo che si occupano degli aggiornamenti stagionali vanno a correggere anche quei problemi e quei bug che infestano le partite dei giocatori. Una delle più recenti correzioni va a sistemare l’odiata Skin invisibile di Roze.

Questa Skin in particolare ha fatto dannare i giocatori per mesi. Introdotta per differenziarsi in modo particolare dalle altre Skin aggiunte in precedenza, la scarsa visibilità nelle zone più scure della mappa permetteva a chi giocasse con Roze di diventare letteralmente invisibile alla vista degli altri giocatori. Per questo Activision pensò di rivedere tale Skin qualche tempo fa, ma le correzioni attuate non bastarono a migliorare le cose.

Ad oggi arriva una seconda correzione che permette sì di utilizzare la Skin di Roze, ma di essere tranquillamente visibile all’interno della mappa di gioco di Call of Duty Warzone, anche nelle aree più oscure. Uno dei primi a mostrarci il risultato di questa correzione nel gioco è stato un utente di Reddit, il quale non ha perso tempo e ha scattato un paio di screenshots che ci permettono di vedere come la Skin in questione ora sia decisamente più visibile.

Come potete vedere anche da voi stessi nell’immagine soprastante, il modello della Skin di Roze è molto più chiaro, e permetterà ai giocatori di Call of Duty Warzone di non cadere più vittima degli agguati improvvisi e mortali di coloro che indossano tale Skin particolare.