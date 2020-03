Call of Duty Warzone: Shroud ha svelato alla community i suoi Perk preferiti

Lo streamer Micheal Grzesiek, conosciuto su Mixer come “Shroud”, si sta dilettando molto a testare ogni componente del nuovo Call of Duty Warzone. In queste ore, il ragazzo ha rivelato alla community quali, secondo lui, sono i migliori Perk del gioco. Per chi non lo sapesse, i Perk sono delle abilità che vi garantiscono dei poteri speciali durante la partita. Ad esempio, “High Alert” vi avvertirà se siete finiti nel campo visivo di qualche avversario, mentre “Tracker” vi consentirà di vedere le impronte lasciate dai nemici.

Nessuno di questi due Perk citati sopra pare essere utilizzato da Shroud. Lo streamer, infatti, definisce Ghost e Cold Blooded le migliori abilità da scegliere prima di iniziare una partita: “Cold Blooded e Ghost è tutto ciò di cui avete bisogno perché contrastano praticamente tutto. Dovete contrastare il più possibile i vantaggi degli avversari. Questi due Perk lo fanno benissimo. Sono i migliori. Soprattutto Ghost, perché non sarete mai visibili dagli UAV”

Per quanto riguarda il Perk chiamato Cold Blooded, quest’ultimo ci consente di renderci invisibili ai termo rilevatori. Questa abilità, molto utile nella fase finale della partita, ci rende immuni alle ottiche termiche degli ultimi nemici sparsi sulla mappa.

Inoltre, Shroud ha rivelato come la scelta del terzo e ultimo Perk, va fatta solamente in base alle preferenze personali e allo stile di gioco del giocatore: “Dovete Capire che ci sono counter versatili per ogni singolo Perk del gioco. Ghost e Cold Blooded e il terzo può essere quello che volete voi, il terzo Perk è facoltativo e sta quindi alla vostra preferenza personale”

In conclusione, vi ricordiamo che Call of Duty Warzone è disponibile gratuitamente su PC, Xbox One e PlayStation 4. Cosa ne pensate dei Perk preferiti di Shroud? Sono davvero i migliori? Fateci sapere la vostra qui sotto, nella sezione dedicata ai commenti.